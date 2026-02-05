雇主延遲通報 114年重大職災增8人更新為259人

（中央社記者吳欣紜台北5日電）勞動部今天更新114年重大職災數據，從原本251人增加至259人，主因雇主延遲通報、等待法醫解剖鑑定等，職安署副署長萬榮富說，職安法修法已加重延遲通報罰鍰，籲雇主落實。

勞動部今天舉行例行業務報告，萬榮富會中宣布更新114年重大職災數據，從原本251人上修至259人，與113年重大職災287人相比，降幅為9.8%。

萬榮富指出，職安署1月中旬時曾經公布114年重大職災數據為251人，經更新後再增加8人，主因有雇主延遲通報、等待法醫鑑定，以及進一步釐清罹災者身分後確認案情所致。

萬榮富說，8人之中有3人是因事業單位未通報或延遲通報導致，其中1案是罹災勞工去年有通報受傷，但今年死亡，因此以發生時間為去年而納入。

此外，萬榮富說，也有3人是經法醫解剖鑑定並取得屍體相驗證明書，確認死亡原因與工作具關聯性而計入；另有2人是經過進一步調查釐清罹災者身分或災害發生與工作相關等，才確認屬重大職業災害而加計上去。

萬榮富指出，針對延遲通報雇主後續將開罰，也提醒雇主務必落實職災通報，職安法已加重未通報或延遲通報的處分，從新台幣3萬元至30萬元提高至5萬元至300萬元，雇主務必配合。

根據更新數據顯示，114年重大職災案件數最多仍為台中市39人，其次為新北市及桃園市32人、台北市20人；若與113年相較，則以台北市新增9人最多，其次為嘉義縣、雲林縣增加3人，而減少最多則是高雄市16人、新北市8人及台南市4人。

萬榮富表示，後續會持續與地方政府合作降低重大職災發生率，勞動部也將定期對外公布各季統計資料，提供社會大眾監督。（編輯：陳仁華）1150205