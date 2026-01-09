雇主新建哺乳室、托兒設施 最高補助500萬
[NOWnews今日新聞] 勞動部為鼓勵雇主設置哺集乳室及托兒設施或提供托兒措施，即日起至2月28日止，受理雇主申請補助。雇主若想要設置員工哺乳室，最高補助2萬元；若有意新興建托嬰中心、幼兒園、職場互助教保服務中心等托兒設施者，最高補助500萬元，已經設置托兒設施者，也可以補助改善或更新費用每年最高50萬元。
勞動部訂定《哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法》，每年分2期辦理雇主經費補助申請，本年第1期申請期間自1月1日至2月28日止。
雇主若想要設置員工哺(集)乳室，最高補助2萬元；若有意新興建托兒設施（包括托嬰中心、幼兒園、職場互助教保服務中心）者，最高補助500萬元，已經設置托兒設施者，也可以補助改善或更新費用每年最高50萬元。
此外，雇主辦理居家式托育服務，或受僱者子女送托於托兒服務機構，雇主有提供托兒津貼者，每年最多可以補助60萬元。最重要的是，只要雇主有心協助勞工的子女照顧需求，不論事業單位大小，都可以申請這項補助，政府也都會來提供補助。
勞動部表示，為協助事業單位提供哺（集）乳室、托兒設施或措施及申請經費補助，營造友善職場育兒環境，2026年並將陸續辦理8場次說明會，首場線上說明會將於1月22日舉行；有意願設立托兒設施者，另將免費提供專家入場諮詢輔導，歡迎事業單位多加運用，有關說明會資訊及專家諮詢輔導申請辦法，可至「企業托兒與哺（集）乳室資訊網」查詢。
勞動部提醒，有意願申請2026年第1期經費補助之事業單位，請把握時間於2月底前，至「企業托兒與哺（集）乳室資訊網『線上申請補助專區』」線上申請，亦可以掛號郵寄(郵戳為憑)方式，向事業單位所在地之地方勞工行政主管機關提出申請。如有疑問，歡迎洽詢勞動部1955服務專線。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
友善職場育兒！鼓勵雇主設哺乳室、托兒設施 補助金最高500萬元
雀巢啟賦嬰兒奶粉受污染多國召回！台灣2批號、8.3萬罐下架
強制上傳監管雲 全教總憂嬰兒私密影像數位裸奔、離職加劇
其他人也在看
全台缺工近26萬 2產業比餐飲業更缺人
勞動部今（7）日公布職缺調查，全台共有25.9萬個職缺，職缺率2.9%，工業部門為10.5萬個占40.5%；服務業部門則為15.4萬個占59.5%。職缺占比較高業別包括不動產業、製造業、營建工程業、其他服務業等，其中又以製造業8.3萬個，占比32.2%最多。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 13
學測生必看！半導體業最愛5所大學出爐，成大、陽明交大…錄取率超高，這間直接和台積電合作
115學年大學學測將在1月17日至1月19日舉行，大考中心統計，本次考試報名人數總計12萬1500餘人，6日上午9時起，開放線上查閱應試號碼、考試地點等應考資訊與試場分配表。 大學該如何選填志願、如何選擇科系？隨著生成式AI的爆炸性成長，不少大學紛紛開設AI專門學院，學生家長更認為掌握AI半導體技術未來才能在就業市場脫穎而出。 根據面試心得分享平台「面試趣」最新調查，2025年半導體業錄取率最高的大學由成功大學奪冠，陽明交通大學居次，中正、雲科大、高科大也則緊追在後。今周刊 ・ 1 天前 ・ 4
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 25
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 45
被告沒在怕？梁曉珺重新上架邪教片「7字開嗆」 蔡依林粉絲怒了
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。今9日梁曉珺重新上傳爭議影片，並寫道：「蔡姐竟然破防了？」影片也讓粉絲全怒了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 9
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
首波寒流「跌剩5度」達標！專家驚見「北台灣冒1特殊現象」
生活中心／周希雯報導今（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，不過受輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫僅約9至13度；直到白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度。對此，氣象專家吳德榮指出，入冬第一波寒流已經達標，本島平地最低氣溫降至5度，同時北台灣因符合「晴朗、靜風」2條件，意外出現1特殊現象。民視 ・ 2 小時前 ・ 6
川普擬普發「這數字」說服格陵蘭加入美國
川普政府長期主張，美國「基於國家安全需要取得格陵蘭」，其理由為格陵蘭蘊藏豐富的礦產及關鍵的地緣位置，因此近期也傳出川普考慮向格陵蘭居民每人發放1萬至10萬美金（約新台幣31萬至316萬）的一次性補償金，總金額預估近60億美元（約新台幣1897億），希望可以說服他們脫離丹麥加入美國。此舉引發歐洲各國密切關注，而格陵蘭總理尼爾森（Jens Frederik Nielsen）對此表示，「夠了，夠了…..不要再有併吞的幻想」，他強調，「我們是一個民主國家」。EBC東森財經新聞 ・ 1 小時前 ・ 60
韓國隊地獄賽程！地獄級「晚接早」先戰日本！不到12小時後再遇台灣隊
體育中心／綜合報導世界棒球經典賽C組預賽將於3月5日在日本東京巨蛋開打，同組別的日本、韓國、台灣隊亞洲三國棒球強權加上澳洲和捷克，要爭搶只有2個名額的晉級門票！賽程方面，地主日本隊擁有優勢都是晚場，而台灣、韓國都有「晚接午」賽程，其中又以韓國賽程最「硬」，晚場打晚日本後日午場再對台灣，堪稱是「地獄級」安排。FTV Sports ・ 1 小時前 ・ 6
被蔡依林提告！梁曉珺搬法規狠酸「秒遭北京打臉」網笑：有夠尷尬
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 68
NBA/文班亞馬替補轟30分苦吞敗！罕見「神技」直逼世界紀錄
馬刺「怪物狀元」文班亞馬（Victor Wembanyama）因左膝過度伸展缺陣2場後復出，不僅替補狂轟30分，還「秀了一腿」用腳踢近3公尺高的籃網，可見傷勢已完全復元。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
蕭煌奇老婆氣質正臉曝光！去年同框五月天阿信 身分疑寵物訓練師
蕭煌奇今（8）日宣布完成結婚登記，震撼演藝圈。由於公開婚訊的照片僅拍到夫妻倆無名指婚戒，加上他先前低調秘戀1年，女方真實身分格外令人好奇。如今兩人現身戶政事務所畫面曝光，雖然僅以背影入鏡，不過有眼尖網友發現，在去年五月天於台北大巨蛋舉辦演唱會時，蕭煌奇就被拍到身旁有一名氣質女子同坐在觀眾席欣賞演出，疑似就是蕭煌奇新婚妻子。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 29
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
明日又有冷氣團！3區域轉濕冷 一路冷到「這天」
今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，這天起有機會再受大陸冷氣團影響，預估將一路冷到下週二。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1
寒冬最後悔跟女友洗澡！網曝「2原因」掀共鳴
生活中心／翁莉婷報導冬天來臨受到強烈冷氣團影響氣溫下探10度，許多民眾會透過加厚衣服、食補、泡湯等方法讓身子變暖和。日前1名網友在Threads上發布1則文章，他寫下「男生冬天做過最後悔的一件事情，就是和女朋友一起洗澡」。貼文曝光後隨即引發熱議，許多人紛紛湧入留言區留言，更有幽默網友表示「再等下去要結冰了」。民視健康長照網 ・ 21 小時前 ・ 37
籌碼／外資狂倒298億！這5檔卻被搶爆 其中4檔被買到漲停
台股（7）日震盪走低，加權指數終場下跌140.83點，收在30435.47點，跌幅0.46%，成交金額約8530億元。爆出歷史天量，盤後籌碼顯示，外資單日賣超298.7億元，投信同步賣超84.5億元，自營商小幅買超22.8億元，三大法人合計賣超360.4億元，資金明顯轉趨保守，權值股與金融股成為主要調節對象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
陳妍希絕美新年照少女感滿點 3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜
【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 79
快訊／逃生門被堵！12檔被列警示股 驚見記憶體、IC設計、PCB熱門股
台股多頭氣盛，熱門股漲勢過猛引發監管單位高度關注！證交所與櫃買中心昨（8）日公告最新處置股名單，將於今（9）日正式生效。此次名單驚見「記憶體族群」全數淪陷，包括南亞科、華邦電、晶豪科、力積電等半導體大廠，因股價波動劇烈或週轉率過高，全被送入「處置房」關禁閉。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
傳柯文哲拜會韓國瑜「主動喊+1」 王世堅怒駁：我不去了
民眾黨立委陳昭姿為了要讓代理孕母納入《人工生殖法》，近日在立法院朝野掀起激烈爭論，藍綠內部都對代理孕母是否合法有不同意見。民眾黨前主席柯文哲先前已經為此拜會國民黨團總召傅崐萁和民進黨團總召柯建銘，預計今（9日）將拜會立法院長韓國瑜討論此事，有媒體報導稱民進黨立委王世堅主動要求參與柯韓會，王世堅對此憤而駁斥，強調自己是受邀而非主動，如果要這樣傳「對不起，這樣我不去」。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 56
空軍記者會簡報全標「無」！徐巧芯酸好笑 顧立雄：一點都不好笑
國防部實施新式「國軍機密資訊精準標示精進作法」，規定公文須逐段標註密等，包括未列密也需標註「無」。空軍司令部昨日召開記者會報告飛官辛柏毅上尉失聯情況，然而簡報中各段落後都加上「無」字，讓國民黨立委徐巧芯看不下去，今（8日）質詢時痛批「很好笑」，而國防部長顧立雄則反嗆，「我覺得一點都不好笑，這是對作業人員核定的要求」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 229