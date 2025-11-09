雇主涉虐移工導致耳聾 士院裁准60萬元解除限境
（中央社記者劉世怡台北9日電）李姓男子被控與妻子虐待印尼女移工，導致女移工受有耳聾等重傷害，案由士院更一審審理中。法院考量李男已與女移工和解、歷次審理均到庭等，裁准提出60萬元保證金後解除限制出境。
根據士林地檢署起訴書，家住台北市天母地區的李姓男子與楊姓妻子聘僱逃逸女移工從事家務，涉嫌自民國110年12月至111年6月間，多次持鍋鏟、高跟鞋毆打，甚至潑熱水，導致女移工多處受傷、牙齒缺損致咀嚼功能喪失、耳聾等傷害與重傷害。
士檢認為，李男、楊女涉犯傷害致重傷罪；李男另涉警方製作筆錄時，將桌上的扣案手機藏在褲袋，轉交給他人，涉犯隱匿公務員職務上掌管物品罪。
士林地院一審認定，女移工案發前有慢性中耳炎，難認聽能減損的重傷害與李男、楊女犯行有相當因果關係，且女移工眼睛、牙齒、口腔咀嚼經完善治療未達重傷程度等，變更罪名為一般傷害罪。
一審審酌，李男、楊女確實有傷害犯行，2人與女移工和解，賠償新台幣100萬元並獲撤告，判決2人公訴不受理。
經上訴，二審由台灣高等法院審理，認為女移工中耳炎部分，診所病歷資料不明確，且醫院回函指女移工聽能減損「原因之一」除「慢性中耳炎」外，還有其他「合併急性感染」等情形。
二審認為，原判決未細究女移工耳疾是否因遭到長期傷害，未積極治療而致急性感染等，撤銷李男、楊女傷害致重傷罪部分，發回士林地院更審。
2人不服二審判決提上訴，遭最高法院駁回確定，包含李男被訴隱匿公務員職務上掌管物品罪，判刑2月得易科罰金。
由於李男限制出境、出海期間將於17日屆滿，士院更一審聽取檢辯及李男意見後，審酌李男有美國國籍，但歷次審理均能遵期到庭、遷徙自由受限時日、家人在美國患病、已與女移工和解等情狀與檢察官意見，本月6日裁定提出60萬元保證金後，准予解除限制出境、出海。可抗告。（編輯：蕭博文）1141109
其他人也在看
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
黃明志口供稱「謝侑芯進廁所30分鐘沖洗」突身亡 警方將申請二度延扣
根據馬來西亞媒體《中國報》報導，黃明志的代表律師鄭清豐說到，自黃明志投案以來，已經近90小時無法與他接觸，難以得知其身心狀態。而黃明志的口供指出，10月22日下午1時許，他與謝侑芯在飯店房間討論影片拍攝專案，當時女方說想稍微沖洗一下，進了廁所30分鐘卻都沒有聽見水...CTWANT ・ 4 小時前
新竹董娘買131支「翡翠金剛杵」慘賠3千萬 真貨市價曝光驚呆眾人
新竹市一位飯店董娘因相信詐騙集團而花費3132萬元購買131支「翡翠金剛杵」，結果卻買到脆弱的劣質石材，一摔就碎！真正的翡翠金剛杵價格約200至3000元不等，但詐騙集團竟開價每支28.8萬元，超過市場行情近百倍。這位平時喜愛收藏的董娘，在丈夫生病之際遭逢詐騙，整個家庭陷入困境，只盼能拿回辛苦錢。檢警調查後，詐騙集團已被判處4年5個月徒刑，並沒收近3000萬元犯罪所得。TVBS新聞網 ・ 1 天前
感冒亂吃抗生素更慘！36歲男喉嚨「長滿雪花」超驚悚 醫生示警了
綜合陸媒報導，張先生從事銷售工作，經常熬夜、出差，生活作息不規律，近日出現喉嚨痛，他便自行購買阿奇黴素等藥品服用，然而病情不僅未改善，反而越來越嚴重，這才到寧波市北侖區第二人民醫院就診。耳鼻喉科主任鄔忠偉在喉鏡檢查中發現，他的咽喉後壁佈滿白茫茫斑點，猶如...CTWANT ・ 19 小時前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 20 小時前
太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押
[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押新頭殼 ・ 1 天前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 1 天前
喝太多水反而傷身？泌尿醫「尿液變透明」藏危機：腎臟早就撐不住
無論天氣是否炎熱，都應多加喝水，但許多人都以為「多喝水、尿越透明就越健康」，而泌尿科醫師王士綱就點出「這句話只對一半」，因為真正的重點在於讓身體維持穩定代謝，而不是讓尿液像清水一樣無色，適量飲水、定期留意尿液變化，才是觀察腎臟健康最簡單卻最有效的方法。鏡報 ・ 21 小時前
愛吃「2美食」要注意！台中婦頭暈送醫驚罹大腸癌 醫：小心7徵兆
台中一名70多歲的婦人，最近上廁所型態改變卻不以為意，不僅出現血便，有時還便祕一整天沒上廁所。日前在家中因便秘、如廁不順，身體虛弱導致頭暈身體不適，全身無力的被家人送到醫院急診，醫師抽血驗出血紅素過低，檢查出有腸胃道出血，馬上輸血治療，住院期間進一步詳細檢查，發現有嚴重內痔出血、還罹患大腸癌，胃鏡檢查上消化道也有出血，後續給予治療。鏡報 ・ 1 天前
這處短＝壽命也短了！研究：增1.54倍心梗、54%糖尿病風險
同樣的年紀，有人看來衰老，有人看來凍齡。醫師黃軒表示，除了基因外，研究發現，這與體內一段微小卻致命的DNA結尾「端粒」密切相關，每次細胞分裂，它就被磨掉一點點，磨光時，細胞即死亡。有研究指出，端粒短的人，罹患心血管疾病、糖尿病、失智症、骨質疏鬆的機率都顯著升高，例如端粒短者冠心病的風險上升1.54倍，罹患第二型糖尿病的風險增加45%。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
柬埔寨一舉掃蕩詐騙園區！藏身9層樓詐騙大樓 658人落網「32台人被抓」
根據《柬中日報》報導，柬埔寨內政部發言人杜速克證實，這次行動查獲的兩處據點分別採用不同詐騙手法。其中一處專以假冒執法機構為手段，透過語音詐騙恐嚇受害者匯款，警方共逮捕57人，包含32名台灣人、13名日本人、8名菲律賓人、3名越南人與1名新加坡人。第二處詐騙據點則設...CTWANT ・ 21 小時前
地瓜葉媲美藍莓！醫師外食選這4樣小菜：便宜好吃、瘦得快又抗老
你以為減重只能吃水煮雞胸加白花椰菜？其實，在平價麵店挑對小菜，不只可以幫助瘦身，還能兼顧抗老與健康！以下減重醫師公開自己在麵店選的小菜，不僅抗氧化、控糖，還愈吃愈瘦！ 醫師麵店點菜全公開！地瓜葉健康2.0 ・ 7 小時前
40歲南韓導演金燦民腦出血逝！常是「1病」釀禍：500萬人注意
南韓導演金燦民傳來噩耗，10月20日腦出血送醫，但仍於11月7日被院方宣判腦死，離世後捐出了4個器官遺愛人間，享年40歲。醫師表示，腦出血就是腦中風，最常見的原因就是高血壓。因此，高血壓病患者務必控制日常的血壓值。根據統計，台灣約有500萬名高血壓患者。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
止痛藥有2大類！同時、交替吃都不行 肝腎恐出狀況
止痛藥使用不當不僅無法緩解疼痛，還可能對身體造成傷害。微笑藥師廖偉呈提醒民眾，雖然頭痛、牙痛、生理痛都屬於疼痛反應，但不應使用相同的止痛藥物治療。他強調，正確選擇止痛藥的關鍵在於先了解「疼痛分級」，才能達到有效止痛又不傷身的效果。中天新聞網 ・ 4 小時前
64歲影后愛1運動：45分鐘就能增肌肉、心肺力！超多醫師都推薦
64歲香港女星毛舜筠外表凍齡，被許多人稱讚年輕不老。日前她上節目分享自己「防老祕訣」，認為生活習慣最重要，除了攝取對身體有益的健康食物外，肌力運動更是關鍵。 毛舜筠養生祕訣 毛舜筠說，從以前就健康2.0 ・ 7 小時前
太子集團在台布局曝光！竹聯、四海幫涉入跨國詐騙鏈
據《自由時報》報導，根據目前掌握的情報，太子集團在柬埔寨所設立的機房，與台灣幫派在本地設置的所謂「水房」之間，長期存在默契與合作機制。當局分析過去境內破獲的多起詐欺案件後發現，太子集團與台灣黑幫的連結已不再是個別事件，而是形成跨境犯罪產業鏈。對此，我方除...CTWANT ・ 1 天前
黃明志曝她「浴室30分鐘」經過！律師揭「最新調查」嘆1事
娛樂中心／張予柔報導網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在遭通緝逃亡數小時後，5日投案，目前遭警方留置調查。據了解，目前已經近90小時無法與律師會面，身心狀況成謎。民視 ・ 5 小時前
慘遭媽媽拐賣至東京，12歲泰國少女被迫月接60客！淚訴「想回家上學」，惡母已在台灣落網
日本東京近日爆出一樁未成年跨國人口販運的犯罪事件，不只震撼當地媒體和輿論，由於受害當事人來自泰國，此事很快也引起曼谷方面高度重視。東京都文京區湯島地區一棟舊大樓內，一家個室按摩店被警視廳破獲非法僱用12歲泰國籍少女從事風俗「工作」，警方尋線逮捕店舖老闆細野正之，以及負責管理的泰籍員工吉塔亞波恩（Homchan Kittayaporn）。綜合日媒報導，按摩店店......風傳媒 ・ 5 小時前
健保補充保費改革惹議 陳時中喊「2萬元太多」：恐衝擊小資族
衛福部長石崇良原規畫推動補充保費3方向改革，首先是導入結算制，利息、股利、租金1年分別超過2萬元就得繳補充保費，防堵拆單；獎金部分，起徵點從薪資4倍以上，改為最低薪資4倍以上，讓高收入者的繳費門檻與最低薪者打平；單筆扣繳上限，則從1000萬調至5000萬，讓股息上億的...CTWANT ・ 1 天前
「10大生活習慣」恐拖垮腎臟！醫示警 1杯飲料喝太久、邊吃飯滑手機都中
現代人生活中充斥著塑化劑的威脅，腎臟專科洪永祥醫師表示，近年多項研究更發現塑化劑與腎功能下降、蛋白尿等腎臟指標相關，不少國人習以為常的行為，包括：邊滑手機邊吃東西、使用錯誤容器微波加熱，以及熱湯、外帶食物直接裝入塑膠袋等，都可能讓塑化劑悄悄進入體內，造成腎功能慢性損傷。 台灣人體內塑化劑濃度高出歐美 研究揭傷腎疑慮 洪永祥醫師指出，塑化劑可能透過食入、吸入與皮膚吸收進入人體，長期低劑量、多路徑暴露，不僅影響內分泌、代謝、性別發育，甚至與癌症相關。台北醫學大學與國衛院研究顯示，台灣人體內的塑化劑濃度比歐美人高出2至7倍，推測與日常生活中頻繁接觸塑化劑有關。多項研究顯示，塑化劑可直接或間接讓腎臟功能受損。其中，尿中塑化劑代謝物濃度較高者，平均腎絲球過濾率（eGFR）較低、尿蛋白較高，也就是「接觸越多，腎功能惡化越嚴重」。塑化劑也可能引發氧化壓力導致發炎、誘導腎小管細胞凋亡，長期促進間質纖維化，也就是讓腎臟「硬化」，造成腎功能不可逆的喪失。此外，塑化劑被發現與肥胖、胰島素阻抗、高血壓等代謝異常有關，而這些本身就是慢性腎臟病的高危險因子。 塑化劑陷阱無所不在 手機保護殼、紓壓玩具也可能中鏢 洪常春月刊 ・ 23 小時前