雇主設哺乳室、托兒設施有補助 115年開放申請

（中央社記者吳欣紜台北10日電）為鼓勵雇主設置哺集乳室及托兒設施，營造友善育兒職場環境，勞動部提供一年最高500萬元補助。115年第1期補助受理申請中，呼籲有意願申請的雇主把握時間提出申請。

事業規模超過百人以上雇主應提供哺（集）乳室、托兒設施等，勞動部發布新聞稿表示，為了鼓勵雇主設置哺（集）乳室及托兒設施或提供托兒措施，根據勞動部訂定的「哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法」，勞動部每年分2期辦理雇主經費補助申請。

勞動部指出，今年第1期申請期間至2月28日止，有意願申請民國115年第1期經費補助事業單位，請把握時間到勞動部「企業托兒與哺（集）乳室資訊網『線上申請補助專區』」線上申請，也可以掛號郵寄（郵戳為憑）方式，向事業單位所在地地方勞工行政主管機關提出申請。

根據補助規定，雇主若想要設置員工哺集乳室，最高補助2萬元，若有意新興建托兒設施，包括托嬰中心、幼兒園、職場互助教保服務中心者，最高補助新台幣500萬元，若是已經設置托兒設施者，也可以補助改善或更新費用每年最高50萬元。

此外，雇主如果辦理居家式托育服務，或受僱者子女送托於托兒服務機構，雇主有提供托兒津貼者，每年最多可以補助60萬元。

勞動部也說，為了協助事業單位提供哺（集）乳室、托兒設施或措施及申請經費補助，營造友善職場育兒環境，今年將陸續辦理8場次說明會，首場線上說明會將於22日舉行；有意願設立托兒設施者，另將免費提供專家入場諮詢輔導，歡迎事業單位多加運用。（編輯：黃世雅）1150110