雇主設哺乳室、托兒設施領補助 受理申請至2月底

勞動部為鼓勵雇主設置哺(集)乳室及托兒設施或提供托兒措施，即日起至2月28日止，受理雇主申請115年第1期經費補助，有意願申請之事業單位，把握時間向所在地之地方勞工行政主管機關提出申請。

依據勞動部訂定之「哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法」，每年分2期辦理雇主經費補助申請，本年第1期申請期間自1月1日至2月28日止。雇主若想要設置員工哺(集)乳室，最高補助新臺幣2萬元；若有意新興建托兒設施（包括托嬰中心、幼兒園、職場互助教保服務中心）者，最高補助500萬元，已經設置托兒設施者，也可以補助改善或更新費用每年最高50萬元。

此外，雇主辦理居家式托育服務，或受僱者子女送托於托兒服務機構，雇主有提供托兒津貼者，每年最多可以補助60萬元。最重要的是，只要雇主有心協助勞工的子女照顧需求，不論事業單位大小，都可以申請這項補助，政府也都會來提供補助。

勞動部表示，為協助事業單位提供哺（集）乳室、托兒設施或措施及申請經費補助，營造友善職場育兒環境，115年並將陸續辦理8場次說明會，首場線上說明會將於1月22日舉行；有意願設立托兒設施者，另將免費提供專家入場諮詢輔導，歡迎事業單位多加運用，有關說明會資訊及專家諮詢輔導申請辦法，可至「企業托兒與哺（集）乳室資訊網」（https://childcare.mol.gov.tw）查詢。

勞動部提醒，有意願申請115年第1期經費補助之事業單位，請把握時間於2月底前，至「企業托兒與哺（集）乳室資訊網『線上申請補助專區』」線上申請，亦可以掛號郵寄(郵戳為憑)方式，向事業單位所在地之地方勞工行政主管機關提出申請。如有疑問，歡迎洽詢勞動部1955服務專線。

