雇主進宿舍調整「路由器」位置⋯女員工打開驚見針孔！剃恥毛畫面流出

記者林昱孜／台南報導

台南一名羅姓雇主在路由器中安裝針孔，偷拍女員工及剃除恥毛畫面。（示意圖與本案無關／資料照片）

台南一間機電公司羅姓負責人，在公司2樓提供女員工住宿，卻安裝針孔偷拍其居家活動，以及剃除恥毛的私密畫面。羅男曾進2度宿舍調整路由器，女員工察覺異狀，經拆解後發現裡面有針孔報警處理，台南地檢署提起公訴，法院審理後判羅男5月，可易科罰金。

判決書指出，女員工住在2樓女宿舍，111年11月8日上午10時許，羅男以裝設無線路由器提供公司員工使用為藉口，在房內安裝針孔。女員工在房內活動情形、生活隱私全都被羅男窺探，包括剃除恥毛之性影像。

廣告 廣告

羅男於112年6月、113年5月，羅男2度未經許可，進入房內調整路由器位置，女員工雖覺得有異仍無法確認，直至113年6月26日，察覺路由器異常，拆解後發現針孔攝影機及記憶卡，報警處理，全案才曝光。

警方受理後依法送辦，羅男被依法起訴；羅男試圖將鍋甩給胞兄，聲稱路由器是跟他借來，不知道有被動手腳安裝針孔，但法官經比對兄長改裝的路由器外觀及證詞，不採信羅男說詞。

台南地院法官審理後認為，羅男利用雇主身份清害性隱私，造成被害人身心受創並影響工作生活，且犯後態度不佳，未向對方道歉也未和解，依未經同意無故攝錄性影像罪，判處5月徒刑，可易科罰金。全案可上訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

更多三立新聞網報導

士官長助女軍上車「推屁舉腿」：錢債肉償？他被記2大過求翻身結局出爐

網紅醫美闆娘持毒⋯警登門搖頭丸、大麻四散！「變臉魔術王」身份曝光

她胸悶看診驚見高大成！網掀熱議「法醫有看活人」：幸好您是自己找到他

女士官「營區內激戰」換錢還債 他遭撤職埋怨：要Ｘ外面1500元一堆

