雇黑工代價高！雲檢偵破非法外籍仲介起訴4人 律師曝最嚴重結果

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檢警偵破非法外籍移工與仲介案，涉案人員集中查驗身分。雲林地檢署提供

雲林地檢署偵破非法外籍移工仲介案件，不法集團涉嫌安排持觀光簽證及逾期停留的泰國籍人士，在雲林及彰化地區從事農務工作，依法起訴4人。律師提醒，許多雇主為節省成本或解決缺工問題，私下聘僱非法逃逸移工，看似省下人事支出，實際上恐付出更高代價。依《就業服務法》規定，首次查獲最高可罰75萬元，5年內再犯更可能面臨3年以下有期徒刑及120萬元以下罰金，甚至留下刑事前科。

檢方調查，蔡男與林女自2023年12月起承租雲林西螺及二崙地區房屋作為外籍人士宿舍，並透過LINE等通訊軟體向有勞力需求的農民及業者招攬生意，安排19名泰國籍人士前往雲林、彰化等地農田、果菜市場及農產行從事種植、採收、包裝及搬運工作。

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檢警偵破非法外籍移工與仲介案，涉案人員集中查驗身分。雲林地檢署提供

此外，蔡男還指示泰國籍女子在泰國社群媒體刊登招募訊息，吸引民眾以觀光簽證來台工作，來台後護照即遭扣留，由其統一安排住宿及工作。蔡男除向外籍人士收取6千元至6.5萬元不等的仲介費之外，每月另收取約2千元住宿及水電費，從中獲取不法利益。

檢警偵破非法外籍移工與仲介案，涉案人員集中查驗身分。雲林地檢署提供

檢方另查出，位於雲林縣二崙鄉的某農產行張姓負責人，先前已因非法聘僱外籍人士遭裁罰15萬元，卻仍透過蔡男仲介，再度聘僱逾期居留及持觀光簽證入境的外籍人士從事農務工作，包括施肥、採收、清洗及包裝蔬果等工作，不僅破壞勞動市場秩序，也衍生人口管理與治安風險，涉案4人皆依《就業服務法》提起公訴。

律師鄧啟宏提醒，許多雇主為了節省人事成本或解決缺工問題，私下聘用逃逸移工、逾期居留外籍人士，甚至認為只是短期幫忙、不會被查獲，但實際上早已觸法。

檢警搜查相關事證。雲林地檢署提供

鄧啟宏指出，《就業服務法》明定，雇主不得聘僱未經許可、許可失效或由他人申請聘僱之外國人。若首次查獲非法聘僱外籍人士，依法可處15萬元以上、75萬元以下罰鍰。更嚴重的是，若5年內再次違法聘僱未經許可外國人，將不再只是行政裁罰，而是涉及刑事責任，最重可處3年以下有期徒刑、拘役，或併科120萬元以下罰金，留下刑事前科。

檢警搜查相關事證。雲林地檢署提供

鄧啟宏提醒，許多民眾誤以為「沒有付薪水就不算工作」，但《就業服務法》第44條規定，任何人不得非法容留外國人從事工作，因此即使外籍人士只是到店裡或工地幫忙，未實際領取報酬，也可能構成違法。



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