雌激素越高越好？醫揭：濃度過低不利卵子成熟 過高反讓著床失敗





【NOW健康 辰蘊如／台北報導】34歲的李小姐積極備孕超過一年未果，到婦產科檢查後，醫師發現她的雌激素數值偏低。聽聞雌激素與懷孕關係密切，她擔心是不是補充雌激素就能增加受孕機會？光田綜合醫院婦產科吳成玄醫師表示，雌激素並非越高越好，過猶不及都可能影響受孕。



女性雌激素過與不及 都會干擾受孕



雌激素濃度反映卵子品質，濃度過低代表卵子品質較差，不易懷孕。吳成玄醫師指出，在正常月經週期中，雌激素會在卵巢排卵時升到最高點，刺激子宮內膜增厚為受孕做準備。

然而，雌激素過低會導致子宮內膜無法充分增生，也可能影響卵子發育成熟。而體重過輕或迅速減重的女性，大腦下視丘會減少「促性腺激素釋放素」的分泌，進而抑制腦下垂體釋放黃體刺激素和濾泡刺激素，導致卵巢排卵異常與月經週期不正常甚至閉經。



但雌激素並非越高越好，研究發現高濃度的雌激素會造成著床率下降，是因為高濃度雌激素會誘導子宮內膜基因過度表達，導致子宮內膜的發育速度快於胚胎發育，這種發育不同步導致胚胎著床失敗。吳成玄醫師說明，在試管嬰兒療程中，若血清雌激素過高，通常會建議冷凍胚胎，等下個週期雌激素恢復正常後再植入，以提高成功率。



接受專業治療 勝過自行補充雌激素



許多女性誤以為可以透過食物或保健品補充雌激素來增加受孕機會，但這其實相當危險。在不孕症治療中，雌激素可用於增加內膜厚度、維持排卵或取卵後內膜穩定，但必須由醫師依據個別情況評估使用。



自行補充雌激素可能導致荷爾蒙失衡，反而降低受孕機率。體重過重或肥胖的女性，體內脂肪組織中含有一種稱為芳香化酶的酵素，它會將人體內的雄性激素轉化為雌激素，雌激素若過多會增加對子宮內膜的刺激造成異常出血，甚至提高子宮內膜癌的風險。



吳成玄醫師強調，真正有助於受孕的做法，是維持適當體重、規律作息、均衡飲食，讓身體自然調節荷爾蒙平衡。若超過一年未能受孕，應儘早就醫檢查，由專業醫師評估雌激素、黃體素等荷爾蒙數值，並針對個人狀況擬定適合的治療方案。



