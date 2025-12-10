雍東加油站捐贈小型水箱消防車 善舉與愛同行守護屏東

【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 為提升屏東消防量能，並實現家族的心願，雍東加油站董事長邱麒璋捐贈價值500萬元的小型水箱消防車予屏東縣政府消防局，典禮在屏東消防分隊舉行，由縣長周春米代表受贈及致贈感謝狀，消防局也進行車輛性能展示，強力水柱噴射時引來陣陣讚嘆，周縣長表示，這次捐贈不僅是邱家跨世代善念的延續，更象徵著民間力量與政府攜手守護家鄉的共同信念。

縣長周春米表示，感謝邱麒璋董事長與家族，為協助邱母許文櫻女士完成其父親，已故義消前輩許燃燈先生的遺願，以實際行動捐贈小型水箱車給消防局，許燃燈先生終身奉獻消防義消工作，長年守護屏東鄉親，這是一份跨世代的善念，讓愛在家族之間延續，也讓屏東的公共安全更堅實。

「每快一分鐘，就多一分守護生命的可能。」周縣長說，小型水箱車在屏東尤其重要，屏東幅員遼闊、巷弄眾多，這類車型能在關鍵時刻快速抵達現場，協助第一線打火弟兄執行任務，除感謝邱家以具體行動成就外公遺願，也感謝消防同仁長期在高風險環境中堅守崗位，未來縣府將持續提升救災量能，做消防弟兄最堅強的後盾。

雍東加油站邱麒璋董事長分享，之所以發起此次捐贈，源於母親長久以來掛念其父的心願，他表示，外公許燃燈先生從年輕到年長，一生都是義消兄弟，最大的心願就是「捐一台消防車給所屬單位」，但因年事已高、身體欠安，始終未能完成。去年母親再次提到此事，他深怕成為母親的負擔，因此主動承擔心願並促成今日捐贈。

此外，邱董事長也提到，今年10月2日屏東曾發生一起加油站旁的大火，火源就位在卸油口附近，情況相當危急，所幸在消防局第一大隊及所有消防弟兄全力指揮救援下成功撲滅，那一刻更深深感受到消防車的重要性，也更確信外公的願望是多麼有意義。

屏東縣消防局表示，新車將依勤務需求配置於屏東分隊，投入初期滅火、巷弄救援與偏鄉支援等任務，強化在地防災韌性，再次感謝邱麒璋董事長及邱家家屬，以實際行動支持公共安全，展現企業回饋社會的典範。