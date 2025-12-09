雍東董座捐贈消防車 完成外祖父遺願

雍東加油站董事長邱麒璋為母完成外祖父遺願，昨（九）日捐贈屏東縣消防局一輛價值五百萬元的小型水箱消防車；縣長周春米表示，這是一份跨世代的善念，更象徵著民間力量與政府攜手守護家鄉的共同信念。

邱麒璋說，母親許文櫻長久以來掛念外祖父許燃燈的心願，因外祖父從年輕到年長，一生都是義消兄弟，最大的心願就是「捐一台消防車給所屬單位」，但因年事已高、身體欠安，始終未能完成。去年母親再次提到此事，他深怕成為母親的負擔，因此以外祖父名義捐贈消防車以慰母親。

邱麒璋也提到，今年十月二日屏東發生一起加油站旁的大火，火源就位在卸油口附近，情況相當危急，所幸在消防局第一大隊及所有消防弟兄全力救援下成功撲滅，那一刻更深深感受到消防車的重要性，也更確信外公的願望是多麼有意義。

周春米表示，感謝邱麒璋與家族的善舉，而許燃燈終身奉獻消防義消工作，長年守護屏東鄉親，這是一份跨世代的善念，讓愛在家族之間延續，也讓屏東的公共安全更堅實。

周春米指出，小型水箱車在屏東尤其重要，屏東幅員遼闊、巷弄眾多，這類車型能在關鍵時刻快速抵達現場，協助第一線打火弟兄執行任務，除感謝邱家以具體行動完成外公遺願，也感謝消防同仁長期在高風險環境中堅守崗位，未來縣府將持續提升救災量能，做消防弟兄最堅強的後盾。