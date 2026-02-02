雕像揭幕儀式落幕！小S2度鞠躬致謝 圈內好友同框大S

小S兩度鞠躬致意。（圖／東森娛樂）





女星大S（徐熙媛）去年2月在日本病逝，享年48歲，長眠於金寶山玫瑰園。今 （2日）迎來逝世週年忌日，S家也於今日舉行紀念雕像揭幕儀式，儀式在下午3點半順利落幕，小S也在離場時鞠躬向媒體致意。

大S白色紀念雕像落於金寶山名人碑林區 ，小S、S媽及具俊曄稍早一同揭開粉紅色布幕， S媽落下眼淚擁抱雕像及一旁的具俊曄，小S也忍不住落淚，畫面令人不捨，小S稍早在台上致詞一度哽咽，邀請大家回憶與大S的時光，S媽也忍不住哭喊：「寶貝妳重生了！我愛你！」

小S雙手合十致意。（圖／東森娛樂）

儀式結束後，小S在老公許雅鈞的陪同下步離現場，並站在媒體前2度鞠躬，雙手合十致意喊：「辛苦你們了！謝謝！」事實上，大S生前在圈內人緣極佳，演藝圈不少好友今日都到場致意，現場氣氛溫馨感人。



