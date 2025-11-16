雕塑史上最高拍賣價《行走的人 I》 將從法國運抵富邦美術館展出

富邦美術館將於12月24日推出將有享譽國際、曾刷新「雕塑史上最高拍賣價」的雕塑大勢登場。（圖片來源／富邦美術館）

中西藝術巨擘真跡齊聚，富邦美術館將於12月24日推出兩檔重磅大展——「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」(Into Eternity: Giacometti, Miró, Calder) 與「富邦典藏展」(Fubon Collection)。「步入永恆」展將有享譽國際、曾刷新「雕塑史上最高拍賣價」的雕塑大勢登場，也將首度為台灣觀眾集結現代雕塑史上的三位關鍵人物：阿爾貝托．賈科梅蒂(Alberto Giacometti)、胡安．米羅 (Joan Miró)、亞歷山大．考爾德 (Alexander Calder)；「富邦典藏展」則精選常玉極少公開亮相的「粉紅時期」作品，把握難得機會一窺現代藝術精華！



「步入永恆」展含近50件典藏作品！「米羅」巨幅掛毯初次來台、藝術家罕見版畫稀有現身

「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」展由富邦美術館與法國瑪格基金會（Fondation Maeght）攜手打造，聚焦三位藝術家於戰後時期的創作，透過近50件瑪格基金會的重要典藏，呈現藝術家們以抽象與現代主義為基礎，所開拓嶄新的雕塑造型風格。

像是賈科梅蒂極富存在主義色彩的纖長雕塑，其難得一見、近3米高的大型創作《站立的女人 II》（Femme debout II），和曾刷新「雕塑史上最高拍賣價」的《行走的人 I》（Homme qui marche I），皆將遠從南法運抵富邦美術館，在台灣展出。除具有革新意義的代表性雕塑外，展覽也將曝光米羅從未在台露面的巨幅掛毯，以及出自米羅與考爾德的珍稀版畫，完整勾勒瑪格基金會收藏中跨越雕塑、版畫與工藝的多重風貌。

「富邦典藏展」必看！「常玉」逾10件粉紅時期早期油畫系列搶先揭幕

不可錯過的年終鉅獻！富邦美術館精選珍稀的20至21世紀現當代藝術作品，擴大規模打造「富邦典藏展」，即日起率先開放「富邦典藏展」其中一展廳（星光展廳），聚焦常玉最為獨特的「粉紅時期」，集中公開1929至1930年代鮮少露面的逾10件早期油畫作。不僅有大眾熟悉的《白蓮》（White Lotus）及《一帆風順》（Bon Voyage），亦特別呈現常玉極具個人風格的花卉靜物、裸女與動物系列，帶領觀眾徜徉於其融合東方詩意與西方繪畫語彙的藝術世界。



