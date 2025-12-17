雕塑大師回歸彰化美術館 陳定鴻新展突破傳統於開展

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】睽違17年，知名雕塑家陳定鴻再度回到彰化縣立美術館，推出全新創作展，以大膽誇張、極具張力的表情造型，顛覆大眾對傳統雕塑的既定印象，為雕塑界帶來一股嶄新的藝術風潮。陳定鴻說，自己「已歡天喜地」要讓觀眾感受前所未有的視覺洗禮。本次展覽展出四十餘件作品，完整呈現他從初期到近年的創作轉變。

雕塑家陳定鴻睽違十七年再次回到彰化縣立美術館出，以「歡天喜地」為名帶給藝術愛好者全新的體驗。（圖／記者周厚賢攝）

自幼立志走向美術之路的陳定鴻，在國中時期萌生以「立體形式」表達藝術的想法，因此選讀大甲高工美工科，之後進入台灣藝術大學，正式踏上雕塑創作之旅。他表示，這些年來的作品明顯分為三個階段，早期以寫實、充滿血液溫度的女性身體表現；中期轉向逗趣、吉慶氛圍的造型；而近年則徹底擺脫傳統雕塑束縛，以爆裂式的誇張表情、結合當代流行語彙，創造出屬於「銀河時代」的新雕塑語言，也深獲年輕世代喜愛。

從文化局副局長吳文昇手中接下感謝狀，陳定鴻在多年來精心創作已能成就為大師的地位。（圖／記者周厚賢攝）

面對外界仍多以中規中矩的審美框架看待雕塑藝術，已被視為大師級的陳定鴻深知唯有創新才能符合時代需求。他坦言，儘管生活挑戰不斷，仍堅持不以市場商業機制為主要導向，而是讓個人思維引領創作。他的作品不僅討喜、令人愉悅，更展現藝術的高度精神性。

開幕式活動吸引眾多藝文界人士參與，大家共同感受陳定鴻老師創作創新的無遠弗屆。（圖／記者周厚賢攝）

許多觀眾走入展場後，看見作品都不由自主地露出微笑！這份源自內心的喜悅，正是陳定鴻創作最成功之處。自2007年接棒彰化縣文化局美術展後，他逐步建立個人獨特風格，並在全國雕塑領域取得亮眼成就。本次展覽不僅是陳定鴻藝術旅程的重要里程碑，更象徵著他創作能量的再度爆發，已在彰化藝文界掀起一陣新鮮、活力十足的雕塑旋風。