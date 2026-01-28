雖挺不在籍投票 游盈隆示警：九合一實施是場災難

記者游任博、江文賢／台北報導

中選會主委被提名人游盈隆等人，今（28）日到立法院備詢，國民黨立委追問不在籍投票立場，游盈隆表態支持，但強調若在年底九合一選舉實施，會是一場災難。儘管中選會人事提名，行政院對在野黨釋出善意，但藍白仍持續杯葛中央政府總預算跟國防特別預算，對此行政院長卓榮泰也再喊話，呼籲年後盡快展開審查。

游盈隆以往發言多和執政黨不同調。

中選會主委被提名人游盈隆：「九合一地方選舉裡面，實施不在籍投票，就現階段來講肯定是一個災難。」

中選會主委被提名人游盈隆28日到立院備詢，國民黨立委追問不在籍投票，游盈隆表態支持，但不能貿然實施。

中選會主委被提名人游盈隆：「不在籍投票是世界潮流，台灣沒有感覺到自己落後了、自己很慚愧。」

國民黨立委張智倫：「大罷免不是民主之光，反而是台灣民主之恥，這是您說的嗎？（是，我講過）本席予以高度肯定。」

藍委不斷稱讚游盈隆。

一改過去質詢砲火猛烈，藍委不斷稱讚游盈隆，畢竟他過去許多發言都跟民進黨政府不同調，反倒是綠委砲火較猛。

民進黨立委黃捷：「其他國家有中共介選嗎？所以一直拿國外來跟台灣比較，我覺得非常的不公平。」

民進黨立委吳思瑤：「中共介選，境外勢力介選嚴重嗎？（呃…）有這麼難回答嗎？」

中共介選民進黨成最大受害者。

行政院在中選會人事對在野黨釋出善意，採納藍白推薦人選，但行政院更期盼中央政府總預算，朝野能好好解決困境。

行政院長卓榮泰：「我希望在野黨不要什麼都擋，人民已經非常不耐煩，年前能不能好好的坐下來對話，過年後重新回到國會，重新開始審議預算。」

但不只總預算1.25兆，國防特別預算也卡關，民眾黨自提版本，還刪除非紅供應鏈等內容，引發質疑。

行政院秘書長張惇涵：「從實質面缺乏戰略構想、缺乏建軍規劃、缺乏非紅供應鏈，從程序上也不符合，台美之間軍購程序跟慣例，這會使台美之間要處理軍購案窒礙難行。」

從中選會人事再到預算審查，朝野攻防一波接一波。

從中選會人事再到預算審查，朝野攻防一波接一波，能否化解僵局？有待觀察。

