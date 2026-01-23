雖然任期剩6天 攜出機密文件綠黨團仍提案將他送紀委會

攜出機密文件 民進黨團提案將這個人送紀委會。（曾薏蘋攝）

日前民眾黨團總召黃國昌在立法院外交國防委員會爆發「攜出機密會議文件案」，民進黨團今天在立法院會提案，要將黃國昌移送紀律委員會。強調國有國法，院有院規，該算的帳還是要算。

民進黨立委、政策會執行長吳思瑤今表示，雖然黃嫌任期只剩最後六天、藍白透過表決就會封殺此案，但是民進黨團提案將黃國昌移送紀律委員會。

提案內容指出，黃國昌不論是故意還是過失，都涉嫌「國家機密保護法」第32條、第34條、刑法第109條至第110條等法律，也違反「立法委員行為法」第10條、「立法院議事規則」第48條、第50條之規範，因此援引「立法院議事規則」第52條規定，將黃國昌移送立法院紀律委員會議處。

吳強調，違法不能姑息，更不能縱容涉及惡意洩漏國家機密的犯罪行為，該提的案，民進黨團一定要提。

