「雖然妳說跟我不熟」 謝龍介邀陳亭妃簽選戰公約

國民黨立委謝龍介今（15日）針對民進黨台南市長初選結果發表看法。（張哲偉攝）



國民黨的台南市長參選人、立委謝龍介今（15日）針對民進黨台南市長初選結果發表看法。謝龍介除恭喜對手陳亭妃勝選外，也公開邀請陳亭妃共同簽署選戰公約，期盼在接下來的11個月中，聯手打造一場高格調且優質的選戰，讓台南市成為全國標竿。

謝龍介表示，為了達成4年前未竟全功的政黨輪替，他不僅目標要贏，更要贏得堂堂正正、光明磊落。他透過臉書提出具體保證，承諾在選戰期間將做到「六不」：不作假民調、不造謠抹黑、不雇用網軍、不買票賄選、不涉入光電。

謝龍介強調，他願意就上述承諾白紙黑字具結，並希望藉此拋磚引玉，邀請陳亭妃共同簽訂公開透明的選戰公約，以贏得台南市民的信賴與光榮感。

針對民進黨初選結果，陳亭妃以三分民調平均60.8%的支持度，勝過林俊憲的58.1%，確定代表民進黨參選2026年台南市長。謝龍介對此表示：「恭喜亭妃，可敬的對手」。

謝龍介感性提到，雖然陳亭妃對外表示與他不熟，但他仍誠摯祝賀，並直言陳亭妃這一路走來確實不容易。面對未來11個月的競爭，他展現風度，期待雙方能展開一場高品質的選戰對決。

