雖然慢 但滯空時間長! 捷克援L-159戰機鎖定俄無人機 烏低空防線有望「止血」

烏克蘭總統澤連斯基日前在基輔總統府前，與到訪的捷克總統帕維爾（Petr Pavel）共同舉行記者會。帕維爾在會中宣布，捷克將向烏克蘭提供可用於攔截俄軍無人機的戰機，明確指出該批軍援將專門用於強化烏克蘭的低空防空能力。 圖:翻攝自X帳號@bayraktar_1love

[Newtalk新聞] 烏克蘭總統澤連斯基日前在基輔總統府前，與到訪的捷克總統帕維爾（Petr Pavel）共同舉行記者會。帕維爾在會中宣布，捷克將向烏克蘭提供可用於攔截俄軍無人機的戰機，明確指出該批軍援將專門用於強化烏克蘭的低空防空能力。

根據《路透社》報導，帕維爾於週五向澤連斯基表示，捷克即將交付具備擊落來襲無人機能力的戰鬥機。外界分析，相關機型極可能為捷克自行研製的 L-159 輕型噴射戰機。

L-159 為捷克於上世紀末開發的輕型戰機，主要任務涵蓋對地攻擊、近距離空中支援、偵察以及高級飛行員訓練。儘管其性能無法與現代主力戰機相比，最高飛行速度約為 0.8 馬赫，但在低空巡邏與長時間滯空方面具備一定優勢。

烏克蘭總統澤連斯基日前在基輔總統府前，與到訪的捷克總統帕維爾（Petr Pavel）共同舉行記者會。 圖:翻攝自X帳號@visegrad24

軍事專欄《觀局有語》指出，捷克此次軍援顯示西方對烏克蘭支援策略出現調整。過去兩年，援助重點多集中於高端防空飛彈系統或主力戰機，但隨著戰場形態轉變，俄軍大量使用低成本、自殺式無人機進行滲透與襲擊，烏克蘭防空體系面臨嚴峻壓力。

目前，俄軍無人機多在低於 200 公尺高度飛行，速度與熱源特徵刻意控制在雷達與感測器的識別邊緣，使傳統防空飛彈攔截成本高昂、效率有限。烏克蘭現役的米格-29 與蘇-27 等戰機，不僅機齡老化，也並非為高頻率低空攔截任務設計。

相較之下，L-159 可搭載多種北約規格武器，並配備光電瞄準與紅外線感測系統，適合執行低空巡邏與無人機攔截任務。分析認為，該機型可作為「空中哨兵」，在前線或重要城市周邊進行持續防空警戒，填補烏克蘭低空防空的戰術缺口。

L-159 可搭載多種北約規格武器，並配備光電瞄準與紅外線感測系統，適合執行低空巡邏與無人機攔截任務。 圖:翻攝自觀局有語

帕維爾在記者會上亦強調，相關交付流程將被大幅壓縮，顯示捷克希望加快援助節奏，以回應烏克蘭前線的迫切需求。此舉也被視為捷克援烏政策的一次轉型，從象徵性支持，轉向更具戰術針對性的實質軍援。

自俄烏戰爭爆發以來，捷克雖非北約核心軍事大國，但在彈藥調度、裝備維修與後勤協調方面逐漸扮演關鍵角色。此次提供 L-159 戰機，被外界解讀為歐洲國家試圖以「低成本、高頻率、可持續」的方式，協助烏克蘭應對無人機戰爭的新常態。

分析人士指出，L-159 未必能改變整體戰局，但若能有效限制俄軍無人機的低空活動，將有助於減輕烏克蘭城市基礎設施與前線部隊所承受的壓力，並可能在未來戰事中拖慢俄軍的推進節奏。

在戰爭進入第四年之際，軍事援助的重點正逐漸從象徵性的先進裝備，轉向實用性更高的戰術補強。捷克此舉，凸顯低空空域控制已成為烏克蘭防線中的關鍵環節。

