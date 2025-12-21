雙主場跨河迎2026 閃耀新北1314跨河煙火卡司公開

（記者陳志仁／新北報導）新北市年度跨年盛事「閃耀新北1314跨河煙火」將於12月31日盛大登場，今年首創淡水、八里「雙主場、雙舞台」規模，自下午4時30分起正式開唱，集結金曲、偶像與國際級藝人卡司，打造全台唯一跨河、最具國際感的跨年夜體驗。

圖／2026「閃耀新北1314跨河煙火」雙舞台卡司陣容。（新北市政府文化局提供）

淡水端「星光舞台」主打感動與視覺震撼並行，由深受親子族群喜愛的YOYO家族率先登場，以活力歌舞揭開序幕，接續由人氣男團Ozone、創作才女張語噥Sammy登台演出，影歌雙棲實力女神蘇慧倫也將獻唱多首經典作品，喚起跨世代回憶；隨後，小男孩樂團與隨心所欲樂團接力演出，以多元音樂風格展現樂團魅力，歌手黃偉晉亦將帶來精彩舞台，掀起年輕世代共鳴。

金曲歌王蕭煌奇將率領學生時期組成的全方位樂團合體演出，象徵逾三十年的音樂情誼再度啟程，並與李炳輝合唱新作〈輝煌旅行社〉，傳遞溫暖真摯的音樂力量；壓軸則由韓國人氣天后HWASA登台，以獨特嗓音與強大舞台魅力，帶來最具韓流能量的高潮演出。

八里左岸「星月舞台」則以青春、國際與金曲實力為主軸，由新世代樂團PALLAS帕拉斯、OPEN!家族熱鬧開場；金曲天團動力火車隨後獻唱經典曲目點燃氣氛，唱跳男團U:NUS、新世代女團babyMINT、歌手梁文音、陳華、以莉．高露Ilid‧Kaolo、梁舒涵與賴晏駒輪番登台，呈現多元音樂風貌。

跨河煙火施放後，PSY旗下新銳女團Baby DONT Cry接力演出，以平均18歲的強勁舞步與青春能量帶動全場；壓軸則由日本動漫《進擊的巨人》主題曲〈惡魔之子〉爆紅全球、串流突破1.9億的創作歌手樋口愛登台，這也是她第三度來台、首度參與跨年活動，將以細膩歌聲為八里舞台畫下完美句點。

新北市政府文化局局長張䕒育說，今年活動結合淡江大橋景觀，規劃淡水海關碼頭、漁人碼頭及八里左岸等場域，打造「光映淡水」、「星光舞台」、「閃閃市集」、「星月舞台」、「微光市集」五大主題區，並將於晚間8時26分施放長達13分14秒的跨河煙火迎接2026；詳情請至《閃耀新北1314跨河煙火》的活動官網，或新北市文化局粉絲專頁查詢。

