雙主場 桃年貨大街開跑

桃園年貨大街開幕，市長張善政歡迎民眾踴躍採買。（桃園市新聞處提供）

記者陳華興、林坤瑋∕綜合報導

二０二六桃園年貨大街六日舉行開幕記者會。市長張善政表示，年貨大街串聯南北桃園，由桃園藝文廣場率先登場，十日則由中壢銀河廣場接力開跑，歡迎民眾前來採買，感受年節熱鬧氛圍。

二0二六桃園年貨大街開幕，張善政市長：串連市場活絡城市經濟。（新聞處提供）

經發局表示，桃園年貨大街分別於桃園場（六至十五日）及中壢場（十至十四日）舉辦，營業時間平日為下午二時至晚間十時，假日為上午十時至晚間十時，匯集多元年貨商品與特色伴手禮，結合在地小農及桃園知名品牌店家，以產地直銷概念提供新鮮、優質且價格實惠的年節商品。

為刺激年節買氣，活動期間只要消費滿二千元即可參加抽獎，有機會將iPhone 17等多項好禮帶回家。

另外，配合宜蘭縣冬山公有零售市場正式啟用，冬山鄉公所攜手鄉代會舉辦「冬山迎春‧市場好運抽」活動，二月六日至三月一日到該市場採買年貨、生活用品，單筆消費滿三百元即可獲得抽獎券一張，有機會把多項實用家電與生活好禮帶回家。