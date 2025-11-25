雙主燈、三棵聖誕樹 打造南臺灣最美聖誕村 2025屏東聖誕節11月28日閃耀登場

▲2025年屏東聖誕節將於11月28日至2026年1月4日浪漫點燈，14組燈飾、3棵聖誕樹，營造聖誕村氛圍。圖為主燈「聖誕派對」（圖／屏東縣政府傳播處提供）

【記者 王靚慧／屏東 報導】2025年屏東聖誕節將於11月28日正式點燈，至2026年1月4日，今年以「聖誕村」為主題，場域從屏東公園延伸至屏東火車站，透過14組繽紛燈飾、3棵主題聖誕樹，並以燈光秀、飄雪活動、市集等豐富內容，營造冬季氛圍。屏東縣政府今（25）晚舉辦燈飾搶先看踩線行程，率先揭開聖誕村的迷人風采。

縣府傳播暨國際事務處長蕭裕隆表示，今年以「聖誕村」為主題，採「雙主燈」設計，民眾走出屏東火車站即可看見首座主燈「星願聖誕樹」，沿著光環境步行至屏東公園，一路可看到多組燈飾妝點的城市夜景，歡迎大家在活動期間來感受南國聖誕的幸福氛圍。

▲2025屏東聖誕節打造3棵聖誕樹，圖為「極光之星」。（圖／屏東縣政府傳播處提供）

傳播處表示，今年規劃14組燈飾，除了雙主燈外，還包括3棵特色聖誕樹，分別是位在屏東公園的「聖誕派對」、「極光之心」及屏東火車站的「星願聖誕樹」，並擴展燈飾範圍至周邊街道中華路、民權路等，每晚17時30分至22時亮燈，讓民眾沉浸在璀璨燈海中感受滿滿聖誕氛圍。

另外有5區不同主題燈光秀輪番上演，除了屏東火車站主燈「星願聖誕樹」每15分鐘1場，屏東公園的主燈「聖誕派對」、「舞動精靈」、「極光之心」和「聖誕大道」，每5分鐘至30分鐘一場；每週六、日還有限定登場的下雪光雕秀，及聖誕老公公歡樂遊行隨機發送驚喜禮物，增添更多歡樂氣氛。

傳播處表示，為迎接本週末開幕熱潮，11月29日至30日於中華路舉辦 「中華一條街市集」，匯集約70攤文創、美食與手作攤位，現場消費滿額即可參加抽獎，有機會將 iPad、廚餘機等大禮帶回家，邀請民眾與親朋好友安排一場屏東聖誕之旅。

▲2025年屏東聖誕節於11月28日至2026年1月4日浪漫點燈，每週六、日有限定登場的下雪光雕秀，讓民眾感受南國飄雪的情景。（圖／屏東縣政府傳播處提供）