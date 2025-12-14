雙主軸資源整合 樂齡樂智友善館高市圖三民分館首創

（中央社記者林巧璉高雄14日電）高雄市今年邁入超高齡社會，為強化高齡與失智友善服務，高雄市衛生局與高雄市立圖書館合作，打造全台首創高齡與失智友善公共圖書館，三民分館「樂齡樂智友善館」今天揭牌。

衛生局與市立圖書館結合在地資源，擴大健康支持網絡，三民分館成為全台首創以「高齡友善、失智友善」雙主軸打造的公共圖書館示範館，集結醫療、社會福利、教育及社區力量，展現高雄在超高齡時代以創新模式推動友善城市的具體成果。

衛生局長黃志中致詞指出，三民區為全市高齡人口最多的行政區，三民分館原就具「生活保健」特色館藏優勢，衛生局特別與高市圖合作，整合圖書館公共服務能量與衛生局的健康促進、失智友善專業，打造全台首座以公共圖書館為核心的跨域整合示範館。

高雄市立圖書館長李金鴦說，三民分館今年轉型為「樂齡樂智友善館」後，陸續推出樂齡閱讀、健腦課程、手作活動與世代交流等多元方案，也舉辦照顧者的情緒支持與能量補給活動，拉近與居民距離，也讓長者重新找回走入公共空間的自信與喜悅。

衛生局表示，三民分館的升級不僅是空間環境優化，更帶來全方位友善服務創新，包括館內導入更清晰易讀標示、友善的動線規劃及便利的健康量測設備，讓長者走進圖書館就能感受安心與自在。

此外，透過「樂齡樂智社區資源地圖」，協助民眾快速掌握在地支援資訊，與社區夥伴建立更緊密合作關係，讓圖書館成為民眾生活中實用、可信賴的健康資訊站。

三民分館今天也同時舉行「桌遊TIME」青銀共樂活動，高雄中學桌遊社學生李承軒、林辰禾、林鈺祥擔任引導員，藉由陪伴及指引提醒，鼓勵長輩們在遊戲中訓練反應與活絡記憶，達到延緩失智與活化腦力的效果。

衛生局強調，面對超高齡社會挑戰，將持續與高市圖、醫療端、社福單位與教育體系協力，從課程、館藏、空間到社區資源，共同擴大高齡與失智友善服務量能，打造更貼近民眾需求的支持網絡。（編輯：陳仁華）1141214