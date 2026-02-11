雙人床墊「飛20M」躺路中！男摸黑送報閃不過被撞飛 肋骨慘斷3根

記者潘靚緯／彰化報導

彰化縣2023年10月颱風來襲期間，發生床墊飛落路面造成1死1重傷的悲劇，福興鄉8日清晨再度發生「床墊」車禍，一名58歲男子騎機車送報紙途中，撞上馬路中央的廢棄床墊，當場彈飛墜落路面，導致三根肋骨斷裂，警方事後循線找到床墊主人，至於床墊為何會飛到大馬路上，有待進一步調查。

回收的雙人床墊原本放在20公尺外的三合院，不知為何橫躺在馬路中央。(圖／翻攝畫面)

這起車禍發生在8日凌晨4點55分，從事送報工作20多年的黃姓男子，騎機車送報行經福興鄉福建路時，突然發現車道中央出現一張雙人床墊，他完全來不及閃避，連人帶車直接撞上，強大撞擊力導致他當場被撞飛彈到對向車道，機車車頭全毀，一度坐在地上無法動彈，幸好路過的遊覽車發現，協助報警送醫，經檢查發現黃男右側三根肋骨斷裂。

男子凌晨摸黑騎機車送報紙，沒想到會在路中央撞上床墊。(圖／翻攝畫面)

警方調查發現，造成機車摔車的床墊，原本放在20公尺外的三合院埕，屋主聲稱有用重物壓住等待清潔隊回收，不知為何會飛到馬路上。鹿港警分局表示，黃男酒測值為零，因撞上離家出走的床墊，不慎摔車。

2023年小犬颱風來襲期間，線西鄉也曾發生床墊被強風吹到台17線主幹道，釀成1死1傷車禍，如今床墊又再成為騎士殺手，顯然大型廢棄物不當已成為道路安全隱患。福興鄉長蔣煙燈也呼籲民眾，年節前大型家具清運作業已展開，請民眾務必把待丟物品放在安全不影響交通的地點。



