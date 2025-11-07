〈雙人枕頭〉作曲人張錦華辭世！ 龍千玉哽咽送別：永遠感恩

〈雙人枕頭〉作曲人張錦華（右下）辭世，歌手龍千玉（上）發文悼念。（翻攝龍千玉臉書）

資深音樂人、〈雙人枕頭〉作曲人張錦華辭世，享壽75歲。他一生創作無數膾炙人口的台語金曲，是台語樂壇的重要推手。台語歌后龍千玉昨（6）日現身靈堂送恩師最後一程，在社群寫道「感恩老師在歌唱路上的教導，謝謝您帶給我那麼多音樂上的啟發與人生的智慧，祝福老師一路好走。」

張錦華以〈針線情〉、〈等一下呢〉、〈雙人枕頭〉等作品成名，其中〈雙人枕頭〉由王識賢唱紅，成為不敗金曲。龍千玉也在社群平台深情追悼，感念張錦華是她歌唱生涯「最重要的貴人之一」。她表示，恩師為她量身打造〈風中的玫瑰〉與〈男人情女人心〉兩首代表作，這些作品不僅奠定她的演藝地位，更讓她成功打開星馬、美國與中國市場，「每次唱起這兩首歌，都能感受到老師對音樂與對我的那份用心。」

龍千玉靈堂送別恩師：永遠感恩老師

龍千玉透露，張錦華一生為她製作過16張專輯，深刻了解她的人生歷程與情感故事，作品總能唱進她的心裡。她分享，「老師不只是恩師，更像家人，在我最需要鼓勵的時候，總是給予我力量與溫暖，這份恩情我永遠銘記在心內。」

廣告 廣告

她也分享，前陣子老師的女兒曾告訴她，張錦華仍關心著她的近況，讓她倍感溫暖。由於張錦華生前為人低調、不喜歡麻煩他人，龍千玉特別在告別式後徵得師母同意，才公開兩人情誼，深情道出：「感恩老師，永遠的感恩。」

更多鏡週刊報導

不只偷人妻？王子被爆「摳門真面目」超省事蹟曝光 連美國行都要經紀人談免費贊助

惡劣至極！不明人士冒充謝侑芯家屬領遺體 遭大馬警方識破驅離

有片／跑去機場聞行李？繼侯友宜後「米可白又被叫成狗」 她幽默回應！網：漸漸的不當人了