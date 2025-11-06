〈雙人枕頭〉作曲人張錦華逝世！龍千玉悲痛送別恩師

〈雙人枕頭〉作曲人張錦華（右下）辭世。（圖／翻攝臉書／龍千玉）

資深音樂人張錦華驚傳辭世，享壽75歲。昨（6日）於台北舉行告別式，台語歌后龍千玉親赴現場送別恩師，神情哀戚。她在社群平台感性發文悼念，表示過去這段時間情緒低落，一直努力整理心情，如今送老師最後一程，心中滿是不捨與感恩。

張錦華是台灣樂壇重量級創作者，生前打造無數作品，包括〈等一下呢〉、〈雙人枕頭〉、〈針線情〉等多首經典，對龍千玉而言更是關鍵推手。她在發文中提到，〈風中的玫瑰〉、〈男人情女人心〉這兩首代表作，正是張錦華為她量身打造，「每次唱起來，都能感受到老師對音樂及對我的那份用心。」

廣告 廣告

張錦華過世。（圖／翻攝臉書／龍千玉）

她回憶，張錦華不只是恩師，更像家人，在她最需要鼓勵的時候，總是給予力量與溫暖，「這份恩情，我永遠銘記在心內。」她由衷表示感謝老師長年在音樂上的教導與人生啟發，「祝福您一路好走，願您在天上繼續寫出最動人的旋律。」

龍千玉事後透露，張錦華老師一向低調，不喜歡麻煩別人，因此直到告別式結束後，才徵得師母同意對外公開訊息。她表示，張錦華為她製作過16張專輯，是她歌唱路上最重要的貴人之一。〈風中的玫瑰〉、〈男人情女人心〉讓她開啟了星馬、美國、大陸等地的演出之路，「多年來老師待我如親妹妹，老師的知遇之恩，我永記心中。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

王子偷吃粿粿風波燒不停！2年前節目言論遭翻出 自稱不會主動：現在行動力十足？

王子遭爆美國行「精打細算」想當免費仔 靠人氣拚贊助「費用全免」最終槓龜

人道訪問遇徵兵令？裘莉赴烏探視前線兒童 隨行司機當場被徵兵單位帶走