〈雙人枕頭〉作曲人張錦華過世！龍千玉靈堂悲痛送別恩師
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導
曾打造〈雙人枕頭〉、〈風中的玫瑰〉資深音樂人張錦華離世，享壽75歲，台語天后龍千語昨（6）日送別恩師，在臉書發文提到：「這段時間一直很難過，也一直在整理自己的心情。今日送老師最後一程，心裡滿滿的不捨與感恩。」
龍千玉在臉書發文提到，得知張錦華離世後，一直很難過，也一直在整理心情，還提到張錦華是她歌唱路上最重要的貴人之一，「〈風中的玫瑰〉、〈男人情女人心〉這兩首歌曲，是老師為我量身打造寫下的經典作品，每次唱起來，都能感受到老師對音樂及對我的那份用心。」龍千玉直言，張錦華不只是恩師，更像是家人，在她最需要鼓勵的時候，張錦華都給予她力量、溫暖與勇氣，「這份恩情，我永遠銘記在心內。真的很不捨，也滿懷感恩。感恩老師在歌唱路上的教導，謝謝您帶給我那麼多音樂上的啟發與人生的智慧。」
龍千玉也不捨的提到，張錦華一向低調，不喜歡麻煩別人，直到告別式結束，才得到師母同意，才在社群媒體上發文，「老師就是這麼的貼心，老師為我製作過16張專輯，〈風中的玫瑰〉、〈男人情女人心〉這兩首歌在我歌唱生涯有著重要的里程碑，老師了解我的人生歷程，特別為我量身訂製，也因為這首〈風中的玫瑰〉，受到粉絲喜愛，開啟了我赴星馬演出的契機。」至於〈男人情女人心〉更是KTV中，華人的必點曲，「多年來老師待我如妹妹，老師的知遇之感，我永記心中，有著滿滿的感激，前陣子老師的女兒還跟我說，老師仍關心著我，至今想來真的很不捨，感恩老師，永遠的感恩。」
