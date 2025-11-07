〈雙人枕頭〉作曲人張錦華離世 龍千玉奔靈堂慟別恩師

張錦華（右起）為龍千玉打造多首經典曲。翻攝龍千玉臉書



〈雙人枕頭〉作曲人張錦華創作〈針線情〉、〈留不住你的心〉等多首經典歌曲，昨晚（11╱6）龍千玉卻不捨透露恩師過世，享壽75歲，家屬昨低調舉辦告別式，她也到場送別，她難過表示：「張錦華老師一向低調，不喜歡麻煩大家，直到告別式結束，徵得師母同意（才公開），老師就是這麼的貼心。」

龍千玉哀痛表示：「這段時間一直很難過，也一直在整理自己的心情。」張錦華為她製作過16張專輯，「〈風中的玫瑰〉、〈男人情女人心〉其中這2首歌在我歌唱生涯有著重要的里程碑，老師了解我的人生歷程，特別為我量身訂製，每次唱起來，都能感受到老師對音樂及對我的那份用心。老師不只是我的恩師，更像家人，在我最需要鼓勵的時候，老師總是給我力量與溫暖、給予我勇氣，這份恩情，我永遠銘記在心內。真的很不捨，也滿懷感恩」。

廣告 廣告

張錦華家屬昨低調舉辦告別式。翻攝龍千玉臉書

也因〈風中的玫瑰〉，開啟了龍千玉赴星馬演出的契機，而〈男人情女人心〉更是許多粉絲必點曲，「我到星馬還有美國、中國等地，都是被點名的必唱曲，多年來老師待我如妹妹，老師的知遇之感，我永記心中，有著滿滿的感激，前陣子老師的女兒還跟我說，老師仍關心著我，至今想來真的很不捨，感恩老師，永遠的感恩」。

更多太報報導

王傳一接到兵單就入伍 「看老婆iPad」暗戳裸王時事梗

惠利套Max Mara現身台北送飛吻 甜撂中文「我愛你」

舒華台北打造3000人「尋寶樂園」 釣出孝淵、頌樂、林柏宏當關主