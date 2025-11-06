〈雙人枕頭〉作曲人張錦華驚傳離世！龍千玉奔靈堂悲慟送別

龍千玉發文懷念恩師。翻攝龍千玉粉絲團臉書

台語情歌教父、資深音樂人張錦華驚傳離世，享壽75歲，台語天后龍千玉6日悲慟參加恩師的告別式，不捨表示，多年來老師待她如親妹，老師的知遇之感，將永記心中，有著滿滿的感激。

龍千玉表示，這段時間一直很難過，也一直在整理自己的心情，「今日送老師最後一程，心裡滿滿的不捨與感恩」；她表示，老師是她歌唱路上最重要的貴人之一，〈風中的玫瑰〉、〈男人情女人心〉這兩首歌曲，都是老師為她量身打造寫下的經典作品，「每次唱起來，都能感受到老師對音樂及對我的那份用心」。

龍千玉不捨說，老師不只是她的恩師，更像家人，「在我最需要鼓勵的時候，老師總是給我力量與溫暖、給予我勇氣」，這份恩情，她永遠銘記在心內．滿懷感恩，「感恩老師在歌唱路上的教導，謝謝您帶給我那麼多音樂上的啟發與人生的智慧，祝福老師您一路好走，願您在天上繼續寫出最動人的旋律。永遠懷念，永遠感恩」。



