《雙人枕頭》名製作人張錦華過世享壽75歲 愛徒龍千玉低調證實

【緯來新聞網】台語金曲製作人張錦華近日辭世，享壽75歲。被譽為「情歌教父」的他，生前打造無數經典作品，包括《雙人枕頭》、《針線情》、《等一下呢》等傳唱曲目，是台語樂壇舉足輕重的重要推手。消息直到告別式結束、經師母同意後，才由愛徒龍千玉於社群上公開，令歌壇粉絲震驚與不捨。

台語金曲製作人張錦華近日辭世，享壽75歲。（圖／翻攝自龍千玉臉書）

龍千玉不捨發文表示，張錦華老師為她製作過16張專輯，其中《風中的玫瑰》、《男人情女人心》成為她歌唱生涯的重要里程碑。她回憶：「老師了解我的人生歷程，特別為我量身訂製，也因為《風中的玫瑰》，開啟了我赴星馬演出的契機，而《男人情女人心》更是華人地區的必點曲。」



她感念地說，老師一向低調、不喜麻煩他人，這次也是在一切圓滿後才讓弟子代為發聲。「多年來老師待我如妹妹，老師的知遇之感，我永記心中，前陣子老師女兒還告訴我，老師仍關心著我，至今想來真的很不捨，感恩老師，永遠的感恩。」

台語金曲製作人張錦華近日辭世，日前已低調完成告別式。（圖／翻攝自龍千玉臉書）

張錦華一生奉獻音樂，用旋律刻畫人生情感的深度。雖然他已離開人世，但那些動人的旋律與詞意，仍持續迴盪在無數聽眾心中，成為台語歌壇難以抹滅的經典印記。

