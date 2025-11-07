〈雙人枕頭〉張錦華辭世 龍千玉奔靈堂送別

75歲「台灣情歌教父」張錦華曾創作〈雙人枕頭〉、〈針線情〉等台語夯曲，豈料驚傳逝世消息，家屬日前舉辦告別式，龍千玉到場送恩師最後一程，「這段時間一直很難過，也一直在整理自己的心情，心裡滿滿的不捨與感恩，老師不只是我的恩師，更像家人。」

龍千玉悲傷透露，張錦華一向低調，不喜歡麻煩大家，直到告別式結束，她徵得師母同意才公開恩師離世的消息。龍千玉唱紅由張錦華所創作〈風中的玫瑰〉、〈男人情女人心〉等歌曲，不捨表示，「老師為我製作過16張專輯，〈風中的玫瑰〉、〈男人情女人心〉在我歌唱生涯有著重要的里程碑。」

龍千玉跟張錦華相識多年，「老師了解我的人生歷程，特別為我量身訂製歌曲，也因為〈風中的玫瑰〉受到粉絲喜愛，讓我開啟了赴星馬演出的契機。」她很感謝張錦華多年來溫暖的照顧，「老師待我如妹妹，知遇之感，我永記心中。」