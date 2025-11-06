《雙人枕頭》張錦華逝世享壽75歲 龍千玉忍悲公開死訊

〔記者陽昕翰／台北報導〕75歲的資深音樂人張錦華驚傳逝世，家屬昨天舉辦告別式，台語天后龍千玉親到現場送別，她受訪難過表示：「張錦華老師一向低調，不喜歡麻煩大家，直到告別式結束，徵得師母同意。」才在社群公開恩師離開的遺憾消息。

龍千玉表示：「老師就是這麼的貼心，老師為我製作過16張專輯，《風中的玫瑰》、《男人情女人心》其中這兩首歌在我歌唱生涯有著重要的里程碑，老師了解我的人生歷程，特別為我量身訂製。」提到恩師待她就像是自己的妹妹，「老師的知遇之感，我永記心中，有著滿滿的感激，前陣子老師的女兒還跟我說，老師仍關心著我，至今想來真的很不捨，感恩老師，永遠的感恩。」

廣告 廣告

熱愛創作的張錦華在歌壇留下許多創作，代表作還有《雙人枕頭》、《針線情》、《留不住你的心》等多首經典夯曲。

【看原文連結】

更多自由時報報導

《男人情女人心》張錦華驚傳離世 龍千玉告別式慟別發聲

鳳凰颱風確定北轉撲台！深夜最新路徑出爐

中國鐵路外交苦主好悽慘 「這國」學台灣採日本技術逃過一劫

讚台灣「1產品」！外媒點名不普通的零食

