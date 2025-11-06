即時中心／梁博超報導

寫出《雙人枕頭》、《等一下呢》、《你是我的兄弟》等多首耳熟能詳金曲的台語音樂創作人張錦華，日前驚傳離世，享壽75歲。台語天后龍千玉昨（6）日參加告別式，表示老師不只是她的恩師、更像家人，在最需要鼓勵的時候給她力量與溫暖，送老師最後一程，心中滿是不捨。

張錦華寫出包括《雙人枕頭》、《等一下呢》、《針線情》、《你是我的兄弟》等多首台語金曲，龍千玉也在臉書上透露，張錦華是她歌唱路上最重要的貴人之一，《風中的玫瑰》、《男人情女人心》這兩首歌曲，是老師為她量身打造寫下的經典作品，「每次唱起來，都能感受到老師對音樂及對我的那份用心。」

廣告 廣告

龍千玉也表示，這段時間一直很難過，也一直在整理自己的心情，「送老師最後一程，心裡滿滿的不捨與感恩。」她提到，老師不只是她的恩師，更像家人，在自己最需要鼓勵的時候，老師總是給她力量與溫暖、給予她勇氣，這份恩情，她永遠銘記在心內，也滿懷感恩。「感恩老師在歌唱路上的教導，謝謝您帶給我那麼多音樂上的啟發與人生的智慧。」

原文出處：快新聞／《雙人枕頭》音樂創作人張錦華驚傳過世 龍千玉不捨奔赴靈堂送別

更多民視新聞報導

科技股熱潮退燒？美股四大指數收黑 台指期盤後跌369點

對抗中國衝擊 德總理支持歐盟加徵進口鋼鐵關稅

搶先偷跑？上櫃公司天剛資訊涉內線交易 董座父子檔500、300萬交保

