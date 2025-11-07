「雙人枕頭、風中的玫瑰」作曲人張錦華逝享壽75歲 龍千玉慟別

台語歌教父張錦華（右）締造多首經典歌。（圖／翻攝自龍千玉臉書）

台語歌壇知名音樂創作人張錦華日前驚傳離世，享壽75歲，令音樂界人士深感惋惜。張錦華生前創作了《雙人枕頭》、《風中的玫瑰》等多首膾炙人口的台語經典歌曲，被尊稱為「台語情歌教父」。與他合作過的歌手龍千玉特地前往參加告別式，送別這位視為恩師的音樂人。張錦華的音樂作品不僅陪伴了無數樂迷，更為台語歌壇留下寶貴的音樂遺產，其動人旋律將繼續在人們心中迴盪。

這位台語歌壇重量級音樂人張錦華的離世，讓許多音樂圈人士感到不捨。他所創作的《雙人枕頭》成為家喻戶曉的經典之作，歌詞中「雙人枕頭，若無你也會孤單，棉被卡厚，若無你也會畏寒」的情感表達，觸動了無數人的心弦。除此之外，張錦華還為歌手龍千玉量身打造了《風中的玫瑰》、《男人情女人心》等膾炙人口的作品。

龍千玉對張錦華的離世感到十分悲痛，她在參加告別式後發文表示，感謝張錦華帶給她音樂上的啟發與人生智慧，並祝福他一路好走。龍千玉一直將張錦華視為自己的恩師，兩人的音樂合作創造了許多膾炙人口的經典歌曲。

音樂人黃國倫與太太寇乃馨今（日）出席家居品牌活動時，也對張錦華的離世表達惋惜之情。黃國倫表示，樂壇這一兩年來損失了許多人才，包括坣娜、編曲人屠穎等，但他們留下的作品將繼續讓大家懷念。

張錦華被譽為「台語情歌教父」，他所創作的多首歌曲堪稱「國歌等級」的經典之作，包括《針線情》、《今生最愛的人》等。這些動人的旋律不僅伴隨著許多人的回憶，也將繼續陪伴樂迷們度過生活中的每一刻。

張錦華的音樂作品影響深遠，甚至跨越了世代，連陳漢典與黃路梓茵（Lulu）日前登記結婚，也唱起《雙人枕頭》，歌曲魅力延續，也讓更多人認識並喜愛這些經典台語歌曲。

