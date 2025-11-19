雙倍放大荷包！ 中市府第二波物調券11/28登場

現金100元兌換200元物調券又來了，中市府經發局宣布，第二波活動11/28登場。（圖：中市府提供）

台中市府今年第二波物調券活動，定11月28日起跑，市府經發局表示，使用期限至12月4日，這次增加2處特色場域、逢甲夜市則自主加碼三千份物調券，另外，正值台中購物節與普發一萬元的消費熱潮，歡迎民眾前往台中的市場、夜市攤販集中區、商圈等108處場域，將35萬份物調券帶回家，雙倍放大荷包。

台中市政府經發局今天（19日）熱鬧舉辦記者會，經發局長張峯源指出，第二波物調券場域，比之前更多元，除延續上一波的公民有、民營、公有委外市場、攤販集中區、商圈，以及臺中市產業故事館發展協會的會員店家外，今年再新增2場域，包含東區的「富好黃昏市場」、光復新村的「霧峰原流新創聚落」，無論是買菜、吃小吃、買手作品、逛聚落，都能用物調券直接省一波，預計可創造7,000萬元商機。此外，男女老少、各國遊客來台中最愛逛的逢甲觀光夜市攤販集中區，其管理委員會搭上最近「普發1萬元」的熱潮，為了造福會員，更是誠意滿滿，額外自家再加碼 3,000份物調券，預估至少再創60萬元夜市買氣。

經發局強調，這次物調券玩法依舊簡單、場域更加多元，就是要讓民眾在11月28日至11月30日三天內輕鬆領、放心買，把台中的庶民經濟推向更亮眼的一波。此外，這次活動再次獲得台中市議會支持，議員熱情相挺協助拍攝廣告宣傳影片，搭配知名的老字號第二市場、海線販售品項豐富的清水第一市場，以及近年崛起的捷運(總站)夜市、梧棲中港觀光夜市攤販集中區的攤商擔任最佳代言人，共同行銷物調券，宣傳來自各方的寶藏攤位，都是這一波不可錯過的重點場域。

經發局補充，此次物調券規劃於週五、週六及週日舉辦，讓更多上班族與外縣市遊客都有機會能參與，歡迎民眾來市仔、逛商圈，以現金100元兌換200元物調券，每人、每場域僅限兌換二份，請留意勿重複領取且不得跨場域使用，更多資訊請至台中市政府經濟發展局網站(https://www.economic.taichung.gov.tw/3139651/post)查詢。（寇世菁報導）