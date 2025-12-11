雙冷高壓夾擊！專家示警「全台快速降溫」 12/13急凍又乾冷

全台將迎來明顯降溫！今年入冬首波大陸冷氣團周六（13日）起南下，低溫跌破10度以下，台灣各地將感受到明顯的寒意。前氣象局長鄭明典指出，兩波冷高壓陸續抵達，將導致台灣「快速降溫」，使天氣呈現乾冷型態。

陸地上紅色部分就是冷高壓現況。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典在臉書發文指出，「周末影響台灣的冷高壓！」天氣是動態而且連續的，陸地上紅色部分就是冷高壓現況，有一東、一西，強度都在1050百帕左右，左側的或許稍強一些。右側的高壓今（11）日就會逐漸出海，出海的緯度偏北，將使台灣東北季風增強，雖然降溫幅度不大，但在迎風面因雲量與降雨增加，天氣變化較明顯；左側的高壓則受到前方高壓阻擋，路徑沿青藏高原邊緣移動，先往東再往南，然後再偏南出海。

廣告 廣告

鄭明典解釋，目前預報的低溫主要來自這個繞過高原南下高壓的影響，由於冷空氣出海位置偏南，受到海水調節的影響較小，因此不僅更寒冷，也更乾燥，將帶來一段時間的乾冷天氣，但影響持續時間不算太長。

鄭明典補充分享地面天氣圖並指出，陸地上冷高壓有兩個中心。 （圖／翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典補充分享地面天氣圖並指出，陸地上冷高壓有兩個中心，右邊1050，左邊1054，這就是即將影響台灣冷空氣來源的天氣系統。右邊的高壓偏北出海，會給台灣帶來東北季風增強，水氣高但降溫較不顯著；左邊的高壓會沿著青藏高原先往東再往南，會導致台灣「快速降溫」，使天氣呈現乾冷型態。

鄭明典進一步說明，除了高壓以外，台灣北方有一個紅色的「L」，標示台灣附近有低壓發展的跡象。低壓的逆時針環流對冷空氣的南移很關鍵，這一區有低壓發展跡象，預估要到周六（13日）低壓才會明顯發展，進一步加強低壓西側的北風，使冷空氣影響到更南邊的地方。

延伸閱讀

勞保局發錢！國保生育給付領近4萬 還有17筆津貼

MLB/和大都會說掰掰！ 阿隆索5年合約去金鶯了

影/台南出租套房3樓冷氣機起火！窗戶驚見火舌 1人送醫