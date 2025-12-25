雙刀客平安夜大鬧酒吧 ３傷

警方獲報到場時，揮刀的葉姓男子已被控制，警方後續也立即將其依現行犯逮捕。(讀者提供)

記者王勗∕台南報導

平安夜街頭出現雙刀客！廿五日凌晨四時許，一名手持雙刀的男子逕直前往赤崁街的酒吧，揮舞雙刀叫囂指控土地分配不均，民眾見狀立即報警並會同路人將雙刀男壓制，推擠掙扎間，持刀男子與兩名民眾受傷，警方獲報到場也立即將持刀的葉姓男子帶回，訊後依傷害、殺人未遂罪嫌移送法辦。

據了解，卅多歲的葉姓男子疑因不滿上一代家產分配，認分家獲得土地分割面積較大、利益有損，平安夜飲酒後情緒激動，得知兩名親戚在赤崁街酒吧，從釣蝦場拿著兩把水果刀直奔酒吧討說法，葉男到場後對著親戚黃男、陳男叫囂並作勢揮舞雙刀。

然而，北捷恐攻事件後，民眾對公共安全十分警覺，察覺葉男可能傷人，酒吧客人也立即報警，路人、酒吧顧客也紛紛出手幫忙，合力將葉男壓制，推擠衝突間，葉男頭、手受傷，廿八歲的親戚黃男、出手協助的路人陳男手部遭劃傷。所幸眾人合力下，仍順利將葉男壓制控制。

警方快打警力到場時，葉男已遭制伏，葉男在內等三人受傷，均無生命危險，警方現場將葉依現行犯逮捕，經帶回查辦訊後依傷害、殺人未遂罪嫌送辦。

葉男雖未造成嚴重傷亡，但正此社會環境緊張時刻，警方也不得不嚴肅對待。市警二分局提醒，民眾應循理性方式處理糾紛，如遇持有武器歹徒，切勿輕易與之發生衝突，應立即通報警方，保障個人安全。