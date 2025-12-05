「雙刀流」大谷翔平參加2026經典賽 道奇總教練：希望只扛DH
大谷翔平日前宣布參戰WBC世界棒球經典賽，而「雙刀流」投打俱佳的大谷是否在比賽中展現超強實力，傳出道奇隊總教練羅伯斯透露，大谷在日本隊將以打者為主，不會以實戰形式登板。
洛杉磯道奇球星大谷翔平近日宣布將參加2026年世界棒球經典賽，上月底受訪時表示，投打使用方式與報到時間尚未定案，也讓外界關心，他是否可能以投手身分登板，大谷強調會依不同情況準備多套方案，保持最大彈性。
不過在5日的專訪中，羅伯斯談到大谷在WBC賽中，日本代表隊的實際使用方式，表示如果大谷僅以指定打擊（DH）身分出賽，他完全沒有意見，也希望大谷專心擔任野手角色。
羅伯斯更透露，大谷在經典賽期間頂多只會在牛棚投球，不會以實戰形式登板。2026經典賽即將到來，大谷翔平在賽事中的安排也備受關注。
台北／王孜筠 責任編輯／張碧珊
