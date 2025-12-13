雙利空夾擊 美晶片股暴跌 投資人本周盯經濟數據、美光財報

包括美國半導體股在內的科技股上周五（12日）重挫，AI利潤疑慮升高、相關基礎設施進度可能延宕，再度引發AI概念股價過高的顧慮。美國本周將補發通膨和就業數據，美光（Micron）也將公布財報，或許有助穩定投資人信心。

博通（Broadcom）財測不如市場預期，12日股價暴跌逾11%，市值蒸發約2,200億美元，拖累費城半導體指數和那斯達克綜合指數12日分別重挫5.1%和1.7%。台積電（2330）ADR重挫4.2%，輝達（NVIDIA）和超微（AMD）各跌3%和4%。將在17日盤後公布財報的美光大跌6.7%。

標普500指數11日收在歷史新高後，12日回落1.1%。道瓊工業指數則跌0.5%。

除了博通財測不如預期，加劇投資人對AI投資的焦慮外，甲骨文（Oracle）11日因營收成長未達分析師預期而重挫近11%，12日又因部分資料中心計畫延宕的報導再跌4.5%。甲骨文對此澄清：「為履行合約所需的各個據點並未出現任何延誤，所有合約承諾仍按計畫推進。」

投資人也擔心，博通拿下AI新創公司Anthropic高達210億美元的訂單，反而可能因AI晶片成本較高而壓縮了獲利空間。博通已預警第1季毛利率將低於上季。

BOK Financial首席投資策略師威特（Steve Wyett）說：「市場面臨的一個重大問題是，等待這些公司從AI 建設熱潮到開始預期回報的階段，願意保持多大的耐心？」

