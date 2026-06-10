雙北下雨避暑好去處 搭捷運就能到的6個室內親子景點推薦！

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下雨避暑好去處 雙北搭捷運就能到的「這6個室內親子景點」吹冷氣蹓小孩

Photo Credits：gominkin、chinling_kuo

遇到大雨或是氣溫飆升讓人只想待在冷氣房？雙北地區就有不少搭捷運就能輕鬆抵達的室內親子景點，成為爸媽遛小孩的救星！從互動式科學樂園、創意手作工坊，到大型室內遊樂空間，不僅能躲雨避暑，還能讓孩子玩得盡興、學得開心。

【雙北搭捷運就能遛小孩的好去處】

樂米樂園新店北美館（裕隆城內）/七張站

台北天文館/士林站

遊戲愛樂園新光三越信義A8店/市府站

台北典藏植物園/圓山站

國立臺灣藝術教育館/小南門站

臺灣博物館/中正紀念堂站

樂米樂園新店北美館（裕隆城內）/七張站

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Photo Credits：kevinkuo1226、amigoh666

佔地達450坪，斥資4000萬打造，備有百萬球池、3D極限蹦床、恐龍考古沙坑、貴婦超市與工程科技基地等六大主題區，多元設施涵蓋從冒險、手作到角色扮演，適合0–140 cm孩童無限暢玩，館內設有五星級家長休息區，提供沙發、插座與免費Wi‑Fi，方便看護陪同放鬆同時補電。

地址：新北市新店區中興路三段70號6樓

交通資訊：捷運大坪林站5號出口約步行10分鐘；或從捷運七張站1號出口，步行約12分鐘。

台北天文館/士林站

Photo Credits：chinling_kuo、qqsweet1982

臺北市立天文科學教育館（簡稱天文館），館內展示場橫跨三層樓，透過多媒體影音、VR/AR、模型與互動體驗，介紹地球、大氣、太陽系、星系與宇宙演進等豐富天文主題。天文館設有全天域宇宙劇場（直徑35米圓頂、沉浸式投影）和立體劇場，提供黑洞、極光、星象等高質感影片體驗；四樓「宇宙探險」軌道車搭配光影特效，重現星際冒險之旅。

地址：臺北市士林區基河路363號

交通資訊：搭乘捷運紅線至士林站，下車後步行15分鐘。

遊戲愛樂園新光三越信義A8店/市府站

Photo Credits：yukids_island

遊戲愛樂園是專為0.5～7歲孩童（身高128公分以下）打造的樂園，結合球池、溜滑梯、氣球屋、廚房超市區與大積木等互動遊具，並規劃親子手作專區，安全設備完善，成為下雨天或百貨逛街的親子必訪室內遊樂好去處。

地址：台北市信義區松高路12號5樓(新光三越A8館)

台北典藏植物園/圓山站

Photo Credits：yayayxc、gominkin、cathy.ccccccc

位在花博公園新生園區內的台北典藏植物園，結合了鑽石級綠建築及國內頂尖園藝專家的智慧，以人類、植物與環境為主軸，將臺灣各地的植物依不同的氣候與地域，描繪出臺灣生態環境縮影，打造出全台唯一單位面積展示種類最多的展覽型植物溫室。展區包含最具在地特色的臺灣原生植物區、擁有熱帶島嶼風情的熱帶/亞熱帶植物區、百花爭妍的蘭花與蕨類展示區、造型奇特多樣的多肉植物區、視覺與嗅覺雙享受的溫帶植物區、以及代表堅忍不拔的高山植物區等展示區，全館總計展出近五百種植物，個個展現自然之美，呈現豐富的植物多樣性。

地址：台北市中山區濱江街16號

交通：捷運圓山站步行約20分鐘；或捷運圓山站轉乘公車紅34(假日行駛) 至林安泰古厝、紅50至新生公園、

542至吉林路底。

國立臺灣藝術教育館/小南門站

Photo Credits：archive_taiwan、sweets__nano

國立臺灣藝術教育館位於具有自然與人文特色的南海學園園區，館舍屬1950年代建築，為戰後中國古典樣式新建築風格，包含南海劇場、南海書院2大建築體，另週邊設有南海戶外藝廊、南海藝文廣場，辦理與推動學校藝術教育研究、推廣與輔導等相關活動，是藝術發表、學習及培育創意人才重要的園地。

地址：臺北市中正區南海路47號

交通資訊：可搭乘捷運綠線至小南門站，下車後步行10分鐘。

臺灣博物館/臺大醫院站

Photo Credits：suwen9319、kevinchou0902

這位於臺北火車站前的臺灣博物館，外觀為希臘式建築，有巨大柱子和花葉紋飾的牆、羅馬圓頂，大廳四周有32根柱子，柱頭上有精緻的裝飾，圓頂下是一面彩繪玻璃天窗，陽光穿過玻璃，在地面映出美麗的光彩。它歷經臺灣的滄桑歷史，是臺灣歷史最悠久的博物館，1899年設立了此館前身「臺灣總督府民政部殖產局商品陳列館」。

地址：臺北市中正區襄陽路2號

交通資訊：可搭乘捷運紅線至臺大醫院站下車，步行3分鐘即可抵達。

撰文者/ 海的那編