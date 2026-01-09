雙北不到6度 鄭明典：北部非常冷「無法完全掌握」

入冬首波寒流來襲，今（9日）晨最低溫出現在新竹5.4度，雙北不到6度，台北測站也降至9.1度。前中央氣象局長鄭明典表示，北台灣非常冷，由於低溫區與低雲量區密切相關，不過雲量很難預測，所以今晨的低溫分布「無法完全掌握」。

鄭明典從昨（8日）晚開始關注氣溫變化，並記錄在臉書，因輻射冷卻明顯，北市文山區昨晚9點左右降至9度，平地低溫前10名都在10度以下，台北測站氣溫也直直落，深夜降到10度，達到寒流標準。

鄭明典今晨發文表示，北台灣非常冷，低溫區和低雲量區密切相關，不過雲量很難預測，所以這樣的氣溫分布，基本上是無法完全掌握，呼籲在北部低溫區的民眾注意保暖，「10度以下低溫對健康會有威脅的」。

中央氣象署指出，明（10日）晨輻射冷卻影響，各地仍寒冷，西半部日夜溫差大。明晚至下周一（12日）清晨另一波大陸冷氣團南下，北部及宜蘭偏冷，其他地區早晚冷；迎風面水氣略增，基隆北海岸、北部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下周一至周四（15日）大陸冷氣團減弱，北台灣氣溫回升，不過受輻射冷卻影響，早晚仍寒冷，西半部日夜溫差大；水氣減少，各地大致多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

