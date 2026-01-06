雙北不用追垃圾車！新招「24小時都能丟、還賺現金回饋」

生活中心／巫旻璇報導

多數民眾處理垃圾時，仍得配合垃圾車既定的清運時段與行經路線，若社區沒有安排集中代收，就只能在固定時間出門等車丟垃圾。不過，最近不少人在街頭意外發現一台綠綠的「神秘機器」，乍看很像販賣機，走近才發現竟是雙北近年陸續上線的「iTrash智慧垃圾收集機」，因為24小時皆可投入丟垃圾，加上操作簡單，被網友形容是「根本造福上班族」。

原PO近日在 Dcard 分享，自己年底前往台北出差時，途中意外發現路邊出現一台「綠色設備」，遠看還誤以為是自動販賣機，走近才發現竟是垃圾投放機，上面甚至標示可全天候使用、無須專用垃圾袋，讓她忍不住驚：「真的有人會用嗎？還是只是放著展示？」她也提到，若半夜真的能隨時丟垃圾，其實相當實用，畢竟等垃圾車既麻煩又容易錯過，因此也好奇詢問，「有住在附近的人可以分享一下使用心得嗎？這台到底實不實用？」。

貼文曝光後，馬上引起許多使用者現身分享心得，有人說「超讚！上班族超依賴這台！半夜倒垃圾最方便」，也有人表示「錢會直接從悠遊卡扣，我只拿來丟寶特瓶，但機台蠻容易滿或維修」，也有人大讚：「不用因為倒垃圾衝回家，下班後想丟就丟，真的很佛心」。





事實上，這款智慧垃圾系統，主打零接觸、24小時可用的智慧化收運方式。目前共有「智慧垃圾收集機」與「智慧瓶罐收集機」兩種。垃圾收集機採全球首創的「感應重量計費」，以電子票證扣款，費率為每0.5公斤8元，單台可容納約220～300公斤垃圾，並以 5～10 度低溫保管，達到除臭、抑菌且省電的效果。





根據官方資訊，操作流程也相當簡單：

插入悠遊卡（餘額需超過100元）→ 投入門開啟後 15 秒內投入垃圾 → 看到體重計算與扣款金額 → 交易完成後領回悠遊卡與收據。目前據點以雙北為主，部分只有單台垃圾機，也有些點同時設置瓶罐回收機。目前 iTrash 主要集中在台北市，如內湖湖興公園、瑞陽公園、士林天母國小、捷運西湖站、松山家樂福三民店等均可見蹤影。新北部分則以瓶罐回收機較多，據點仍持續擴增中。

除了處理一般垃圾外，iTrash 也設置「智慧瓶罐收集機」，以回收結合回饋為主打特色，民眾可將寶特瓶、鋁罐、鐵罐及廢電池投入機台，系統會自動辨識種類並進行壓縮處理，當回收數量累積達標後，回饋金額便會直接存入電子票證。





原文出處：不用追垃圾車了！雙北「倒垃圾新招」24小時都能丟、還賺現金回饋 網驚：超讚

