雙北交易冠軍 中山、淡水5連霸

2025年全台房市在銀行貸款緊縮以及中央銀行信用管制之下，交易量普遍明顯下滑，若觀察五年前後住宅交易量變化，台北市與新北市的交易量都有四成以上幅度的縮減，再進一步觀察雙北地區住宅交易的熱門行政區排序，也有著些許不同的變化。

對比台北市與新北市各行政區五年前後住宅交易占比的變化，台北市大安區以及新北市板橋區在交易排名呈現上升趨勢，相較其他行政區進步最為明顯。以台北市大安區而言，地段處在台北市核心蛋黃區，不僅生活機能成熟完善，交通、學區、綠地等機能在台北市也是首屈一指。面對房市急凍、價格盤整的來勢洶洶，大安區住宅相較之下擁有相對較強的保值能力，對於台北市剛性購屋需求買方來說，儘管房市處在降溫下行階段，大安區的房產也因其地段優勢而具備強大的吸引力，在五年之間住宅交易占比上升到台北市第二名。

而板橋區不僅是新北市的政經中心，也是重要的交通樞紐，不僅居住人口密集、產業興盛，交通的便捷也為板橋區帶來大量人潮，房市具有穩定且大量的居住需求，也因此住宅物件具有較佳的保值能力。面臨政府政策壓力、房市氛圍轉變之際，板橋區住宅交易占比更顯得相對其他行政區更有支撐力，也讓板橋區五年之間在新北市交易占比顯著提升，排名上升至第二名。

值得留意的是，台北市中山區與新北市淡水區稱霸雙北，即使在房貸緊縮與信用管制的政策壓力下，榜首位置五年不變。台北市中山區位處台北市核心區域，商業活動盛行、產業多元且高度集中，吸引國內外多家企業進駐設點，再加上交通機能便利，眾多的人潮與就業機會也讓中山區有著穩定的居住需求。再加上早年大直重劃區等都市規劃開發成長推進，中山區的都市發展朝向區域多元，因此足以滿足各式各樣的居住需求。相較於台北市大安區或信義區等核心蛋黃區，中山區房價相對保有一定的彈性，無論小宅或高級住宅，都能夠滿足不同需求的購屋族群，獨特的房市特性讓中山區五年來，住宅交易占比皆能位居台北第一。

至於新北市，淡水區住宅交易占比五年前後都排名第一。儘管地理位置處在雙北外緣，淡水區近幾年憑藉著公共建設大量投入與迅速發展，尤其是淡海輕軌、淡江大橋、淡北道路等建設，加上新市鎮充沛的土地供給引來建商大量推案，基於淡水區相對親民的房價，持續吸引大量剛性需求移入。無論是小資族、小家庭、通勤族或退休族群，都願意鎖定在淡水區購屋，也讓淡水區常年穩坐新北房市交易最熱絡行政區。