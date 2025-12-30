雙北交通掃碼時代來了！公車捷運同步開放5家支付 LINE Pay未列首波名單

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

雙北公共運輸將於115年1月3日起邁入「掃碼搭車」新階段，臺北市市區公車、新北市市區公車及臺北捷運同步開放使用交通乘車碼（QR Code），不過首波僅開放5家電子支付業者，市占率高的LINE Pay並未列入，習慣LINE Pay支付方式的乘客需另外下載或切換支付平台，是否影響使用意願，仍引發關註。

臺北市公共運輸處表示，此次交通乘車碼服務適用於雙北市區公車及臺北捷運，民眾可透過手機開啟電子支付APP內的乘車碼功能，經由公車驗票機或捷運閘門掃碼完成扣款，即可進出站或上下車。

首波開放的電子支付業者包含「悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付」共5家。公運處強調，未來仍將持續與其他支付平台協調加入，但現階段尚未納入LINE Pay，部分習慣使用該平台的民眾須另行下載或切換支付工具。

公運處也提醒，搭乘公車使用交通乘車碼時，驗票機螢幕顯示掃碼成功即代表交易完成，旅客無須等候手機APP畫面跳出，以免影響上下車動線。

在轉乘優惠方面，僅「悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay」可比照現行電子票證，乘客享有捷運與公車間雙向轉乘優惠及臺北市幹線公車轉乘優惠，但前後運具必須使用相同的電子支付方式，相關回饋將參考TPASS 2.0，自115年3月起逐月回饋至民眾電子支付錢包。

