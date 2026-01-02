雙北公車捷運明起5家電子支付開放掃碼 悠遊付回饋最高50％

雙北市區公車、台北捷運從明天起，全面開放民眾使用電子支付的「交通乘車碼」（QR Code）掃碼搭車。悠遊卡公司搶先祭出「轉乘優惠」 ，另推出回饋活動，使用悠遊付乘車碼搭乘雙北捷運或公車。（悠遊卡公司提供／張珈瑄台北傳真）

雙北市區公車、台北捷運從明天起，全面開放民眾使用悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付，共5家電子支付的「交通乘車碼」（QR Code）掃碼搭車。悠遊卡公司搶先祭出「轉乘優惠」 ，另推出回饋活動，使用悠遊付乘車碼搭乘雙北捷運或公車，首搭最高可享50％回饋金。

悠遊卡公司說明，悠遊付會員搶先享有乘車碼轉乘優惠，使用悠遊付乘車碼於雙北捷運與公車轉乘，搭車時先以全額扣款，符合條件的轉乘回饋金將於次月底撥入悠遊付錢包。公車轉捷運60分鐘內、捷運轉公車80分鐘內、公車轉幹線公車80分鐘內，皆可享有轉乘優惠回饋。回饋活動預計於第一季推出，搭車更便利還能賺回饋金。

悠遊卡公司表示，為歡慶悠遊付乘車碼上線，自1月3日至2月28日止，首次使用悠遊付乘車碼搭乘雙北公車或捷運，即享票價50％現金回饋，每戶限1次，回饋上限33元，限量10萬名；1月3日至1月9日期間，會員使用乘車碼滿3次，就加送50元現金回饋券1份，限量1萬份，送完為止：另乘車碼回饋可與「月級挑戰筆筆最高回饋3％」活動疊加，搭乘台北捷運亦可同享北捷常客優惠，多重回饋一次滿足。

悠遊卡公司指出，若想要快速通關閘門的悠遊付會員，請先設定手機桌面乘車碼，可加快通行速度。持iPhone手機的民眾，長按手機桌面，點選左上角的「編輯」，點選「加入小工具」後，搜尋「Easy Wallet」，點選「乘車碼」，按下加入小工具，即可完成設定；Android手機請長按悠遊付App圖示，點選「Widget」，即可一鍵進入悠遊付乘車碼；另使用「悠遊付乘車碼」時，請將乘車碼靠近驗票機或閘門約5至10公分的距離最容易感應。

悠遊卡公司強調，透過實體悠遊卡與悠遊付雙軌服務，提供民眾完整便利的乘車支付選擇，無論使用實體卡或行動支付，都能快速通行，未來也將持續導入創新科技，提供更智慧便利的支付體驗。

