雙北公車捷運開放QR Code乘車 首日使用冷清

雙北市區公車、台北捷運自3日起進入支付新時代，全面開放民眾使用悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付，共5家電子支付的「交通乘車碼」QR Code掃碼搭車；北捷另開放12家業者QR乘車碼搭乘捷運，信用卡感應乘車則由台新銀行先行測試。據統計，截至今日9時半，總運量14.5萬人次，使用QR乘車碼共547人，占比約0.4％，信用卡則為94人次占比0.1％。

雙北市區公車及北捷的交通乘車碼服務，開放「悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付」共5家電子支付；此外，北捷還開放電支跨機構共用平台TWQR內的9家金融機構，台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、台灣中小企業銀行、中華郵政公司，以及電子支付業者玉山Wallet、全盈＋PAY、台新Pay，另LINE Pay Money暫定明年3月開放捷運及公車使用。

信用卡方面，3日起由得標廠商台新銀行先行測試，所以只要持有台新銀行信用卡綁定的Apple Pay、Google Pay、Samsung pay，於手機解鎖後，可直接於閘門「信用卡」區感應通行。另外，預計7月擴大開放所有國、內外信用卡及Apple Pay ECP免解鎖、快速感應過閘功能。

台北捷運站務處副處長黃皇憲表示，今日為開放乘車碼服務的第一天，截至啟用當天上午9時半，整個捷運系統運量約為14.5萬人次。其中，使用QR乘車碼的約有547人次占比約0.4％，信用卡則為94人次占比約0.1％。

黃皇憲說，參考同業軌道業者經驗，未來預估乘車碼及信用卡的支付工具方式，各占比約落在1％至2％左右。另外，考慮到民眾改變乘車習慣需要時間，車站的服務人員會針對掃碼操作問題提供相關引導。

黃皇憲表示，由於通勤月票方案北北基桃都會通TPASS 1200是跨縣市、跨運具的使用產品，北捷僅為其中之一，所以目前尚未支援，但北捷會配合政策規畫推動。

