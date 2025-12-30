雙北公車捷運「掃碼搭車」上路倒數 7月加碼Apple Pay黑屏過閘

雙北明年1月3日起可透過驗票機或閘門掃碼搭車。（公運處提供）

雙北通勤族終於等到了！台北市政府與新北市政府共同宣布，自明年（2026年）1月3日起，雙北公車及台北捷運將全面啟動「乘車碼（QR Code）」掃碼搭車服務。民眾只需手機下載指定的電子支付APP，即可免帶實體卡片，輕鬆進出車站與上下公車。

公運處表示，1月3日上路的首波名單包含：悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付等5家電子支付。其中使用悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay搭乘，仍可享有現行的公車、捷運雙向轉乘優惠及幹線公車優惠，回饋方式參考TPASS 2.0模式，轉乘優惠將於明年3月起逐月回饋至電子錢包。

而北捷加碼，除了上述5家，北捷還整合了TWQR（含9家銀行）及玉山Wallet、全盈+PAY等共計17家業者，使用乘車碼搭北捷同樣享有「常客優惠」，次月5日撥入帳戶。

針對民眾關心的其他支付方式，市府也給出了明確時程表，因系統測試中，LINE Pay暫定明年3月加入；明年1月3日先開放「台新」信用卡，7月起全面開放國內外信用卡；預計明年7月全面開放Apple Pay ECP（黑屏過閘）功能，免解鎖手機即可快速過閘。

除了掃碼功能，台北市公運處也針對「敬老卡」與「愛心悠遊卡」進行有感調整。明年1月3日起增加「餘點扣盡」機制，例如搭公車一段票8元，若卡片點數僅剩7點，系統將自動扣除7點並從儲值金扣1元，補足差額，讓民眾的免費點數能「一滴不剩」完整用完。





