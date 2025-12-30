雙北公車捷運1/3開放「5家電支」QR碼搭乘 iPhone黑屏過閘再等等

北市交通局今（30）日宣布，台北捷運與雙北市區公車，2026年1月3日起開放使用5家電支QR Code搭車。北捷也宣布，1月3日起試營運台新「信用卡」感應乘車，預計7月全面擴大開放，並上線果迷最期待的Apple Pay ECP（黑屏過閘、免解鎖感應）功能。

北市交通局說明，未來民眾搭乘雙北市區公車、北捷，只需以手機開啟電子支付APP的「乘車碼」功能，透過驗票機或閘門掃碼即可輕鬆上下車／進出站，開放「悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付」共5家電子支付；LINE Pay Money因系統開發、測試尚未完成，暫定2026年3月開放。

乘車碼感應公車驗票機方式。圖／北市交通局提供

其中只有「悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay」仍可享捷運與公車間雙向轉乘優惠，以及幹線公車轉乘優惠，但前、後運具都要使用相同的電子支付方式。轉乘優惠回饋方式參考TPASS 2.0，預計自2026年3月起逐月回饋至民眾電子支付錢包。

而北捷部分，1月3日起共開放17家業者，包含TWQR（臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、中華郵政公司）、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付、玉山 Wallet、全盈+PAY、台新Pay，使用QR乘車碼搭乘。

信用卡搭乘部分，北捷公司說明，1月3日起由得標廠商台新銀行及Visa、Mastercard、JCB等國際卡組織，進行為期6個月的試營運，期間綁定台新銀行信用卡的Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等行動支付亦可解鎖使用。

北捷表示，預計在7月全面開放國內、外信用卡，除Visa、Mastercard、JCB等卡組織外，再擴大支援銀聯、大來卡（Diners Club）及發現卡（Discover），同時新增Apple Pay ECP（黑屏過閘）功能。

責任編輯／洪季謙

