雙北公車開放QR Code乘車 業者籲上、下都要刷

（中央社記者陳昱婷台北3日電）雙北公車今天開放使用QR Code掃碼乘車，業者表示，首日上午使用者不多、狀況大致良好，提醒旅客上、下車都要刷。有旅客說，掃碼順利，但以後還是會用TPASS月票。

台北市公車聯營管理委員會執行長李建文表示，今天使用狀況大致良好，多數乘客仍然是用悠遊卡等數位卡證搭乘，以大都會客運為例，截至上午10時僅約20人使用QR Code掃碼乘車，佔整體乘客數不到1%。

李建文呼籲旅客，若使用電子支付APP的乘車碼，請記得上、下車都要掃碼，若遇到問題不用著急，可與公車業者聯絡。聯管已向所有駕駛長叮嚀，民眾不習慣新方法很正常，難免會有延遲，務必保持耐心，讓大眾運輸更親民。

公車通勤族邱小姐說，知道今天起可以用QR Code掃碼乘車，所以即便有買TPASS通勤月票，仍想體驗看看新方法，還特別下載並儲值iPASS MONEY。

她表示，上車時很順利就在驗票機上找到掃碼區，一次成功付款，體感上跟刷悠遊卡沒什麼差別，但買TPASS通勤月票還是比較划算，所以乘車碼可能就只是忘記帶悠遊卡時的替代方案。

台北市交通局公共運輸處綜合規劃科長劉國著說明，由於TPASS月票適用運具包含台鐵及部分國道客運，但這2類運具的驗票機還沒有全部支援讀取電子支付QR Code乘車碼，所以目前還無法綁定月票，將視未來硬體更新到位後檢討推動。（編輯：李亨山）1150103