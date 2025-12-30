雙北公車、北捷明年1/3起開放掃碼搭車！LINE Pay Money預計3月

雙北公車及台北捷運將於2025年1月3日起同步開放手機電子支付APP「乘車碼」掃碼搭車，通勤族可使用悠遊付等五家電子支付方式，透過驗票機或閘門掃碼上下車。北捷也將支持TWQR（電支跨機構共用平台）等業者的乘車碼，並預計在明年7月全面開放國內外信用卡及Apple Pay的黑屏過閘功能。

雙北公車及台北捷運將於2025年1月3日起同步開放手機電子支付APP「乘車碼」掃碼搭車，通勤族可使用悠遊付等五家電子支付方式，透過驗票機或閘門掃碼上下車。（示意資料圖／中天新聞）

公運處綜規科長劉國著表示，除了現有的支付方式，自1月3日起，新增的悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付的乘車碼將可搭乘公車。驗票機顯示掃碼成功後將立即扣款，並且悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay仍可享受捷運和公車的雙向轉乘優惠，預計明年3月起逐月回饋至電子支付錢包。

廣告 廣告

週六起，新增悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付「乘車碼」可搭公車！（圖／公運處提供）

台北捷運公司指出，乘車碼搭乘捷運將享有與悠遊卡、一卡通等電子票證相同的常客優惠，回饋金將於次月5日撥入支付帳戶。從1月3日起至6月30日，使用乘車碼搭乘北捷的民眾，還可參加每月抽獎活動，每家支付業者將提供10個「捷運一日票」的中獎名額。

乘車碼搭乘捷運將享有與悠遊卡、一卡通等電子票證相同的常客優惠，回饋金將於次月5日撥入支付帳戶。 （圖／公運處提供）

對於為何LINE Pay Money尚未開放使用，台北市政府表示，因業者系統尚在測試中，預計將於明年3月正式啟用。新北市交通局專委林昭賢強調，此舉將提升公共運輸的友善性與可及性，讓市民搭乘捷運時除了實體票證外，還能輕鬆使用手機電子支付。

雙北公車及台北捷運將於2025年1月3日起同步開放手機電子支付APP「乘車碼」掃碼搭車，通勤族可使用悠遊付等五家電子支付方式，透過驗票機或閘門掃碼上下車。 （圖／北捷提供）

延伸閱讀

台8線中橫公路1月份交管時程出爐 下午3時需到現場

高鐵TGo點數12/31到期將歸零 新會員搭車最高回饋600點

日月潭自駕「2分鐘收2罰單」他怒玩不起 網：違規別討拍