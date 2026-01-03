雙北公車、北捷開放掃碼搭車 民眾反應兩極

雙北市區公車、台北捷運進入支付新時代，不再只能嗶卡，自3日起開放民眾使用「交通乘車碼」QR Code掃碼搭車，搭車時用手機就能嗶進站。（邱芊攝）

雙北市區公車、台北捷運進入支付新時代，不再只能嗶卡，自3日起開放民眾使用「交通乘車碼」QR Code掃碼搭車，搭車時用手機就能嗶進站。對此，民眾反應不一，有人認為感應乘車碼時方便又快速，以後真的可以不用帶悠遊卡出門，但也有民眾表示掃碼失敗，一點都不省時。

雙北市區公車及北捷的交通乘車碼服務，開放「悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付」共5家電子支付；此外，北捷還開放電支跨機構共用平台TWQR內的9家金融機構，台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、台灣中小企業銀行、中華郵政公司，以及電子支付業者玉山Wallet、全盈＋PAY、台新Pay，另LINE Pay Money暫定明年3月開放捷運及公車使用。

信用卡方面，北捷自3日起先由得標廠商台新銀行先行測試，所以只要持有台新銀行信用卡綁定的Apple Pay、Google Pay、Samsung pay，於手機解鎖後，可直接於閘門「信用卡」區感應通行。另外，預計7月擴大開放所有國、內外信用卡及Apple Pay ECP免解鎖、快速感應過閘功能。

今日為開放乘車碼服務的第一天，民眾反應不一，有人大力稱讚掃碼很順暢，以後搭捷運真的不用帶悠遊卡了，但也有人表示，「想嘗試使用悠遊付乘車碼卻失敗，掃描了都沒有反應，只好趕快用卡片刷進站」、「讀取很慢，一點都不省時」，也有人說「順利進站，但掃Qrcode距離有抓了一下，可能還要練習一下才能像悠遊卡一樣絲滑逼逼進站」。

此外詹姓民眾表示，因為自己是使用三星的手機，所以很早就能直接免解鎖進站，但身邊不少蘋果手機或其他手機的朋友們也希望能儘早體驗新功能。他也說，北捷閘門對於外國觀光客其實多了便利性，以自身經驗分享，看似方便的日本東京JR，就沒有信用卡刷卡進站功能，導致在日幣用罄的情況下，需要向朋友借錢或者找匯兌機求援，所以對於海外旅客來說，北捷的措施方便許多。

北捷提醒民眾，下載電子支付App後要更新至最新版，完成銀行帳戶連結並儲值，開通「乘車碼」功能，為加快通行速度，旅客抵達閘門前，請先打開App選擇「QR乘車碼」，要注意的是要選「乘車碼」不是「付款碼」，適度調高手機螢幕亮度，注意手機感應角度、對準感應鏡頭、並跟鏡頭保持適當距離。

