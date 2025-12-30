雙北公車、北捷 1/3起開放掃碼搭車、LINE Pay Money再等等

〔記者董冠怡／台北報導〕雙北公車及台北捷運明年1月3日起，同步開放手機電子支付APP「乘車碼(QR code)」掃碼搭車，通勤族可以悠遊付等5家電子支付，透過驗票機或閘門掃碼上下車、進出站；北捷另可使用TWQR(電支跨機構共用平台)等業者乘車碼，預計明年7月再全面開放國內外信用卡、Apple Pay黑屏過閘功能。

公運處綜規科長劉國著表示，除了既有的支付方式，週六(3日)起，新增悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付「乘車碼」也可搭公車，驗票機顯示掃碼成功即扣款完成，其中，悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay仍可享現行捷運、公車雙向轉乘優惠，明年3月起逐月回饋至電子支付錢包。

上述5家電子支付不只可以搭公車，也能用在台北捷運，包含整合台銀、土銀等9家銀行的TWQR，以及玉山Wallet、全盈＋PAY、台新PAY等在內，共計開放17家業者「乘車碼」搭乘北捷，並先開放台新信用卡感應乘車，1月3日上路；7月再全面開放國內外信用卡，另增Apple Pay ECP(黑屏過閘)功能。

台北捷運公司指出，「乘車碼」搭乘捷運與現行的悠遊卡、一卡通等電子票證，同樣享有北捷常客優惠，回饋金採跨月單一支付帳戶核算，次月5日撥入支付帳戶。明年1月3日起至6月30日，使用乘車碼搭乘北捷，月月可抽獎，每家支付業者每月提供10個「捷運一日票」中獎名額。

民眾疑惑為何沒有LINE Pay Money？台北市政府補充，由於業者的系統開放、測試尚未完成，暫定明年3月開放捷運及公車使用；詳細資訊可至公運處 、北捷 網站查詢。

新北市交通局專委林昭賢說，新北市區公車同步開放使用乘車碼，市民搭乘捷運除了實體票證之外，也開放手機電子支付搭車，提升整體公共運輸使用友善性和可及性。

公運處綜規科長劉國著說明使用方式。(記者董冠怡攝)

